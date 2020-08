GamesCom 2020 Kazananları Belli Oldu: Cyberpunk 2077 Damga Vurdu

Bu yılın GamesCom 2020 Kazananları açıklandı. Cyberpunk 2077 oyununun damgasını vurduğu ödüllerin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Bir GamesCom fuarını daha geride bıraktık. COVID-19 salgını nedeniyle gelenekselin dışında çevrimiçi olarak yayınlanan GamesCom 2020, yine büyük bir heyecana sahne oldu. GamesCom 2020 Açılış Gecesi Canlı yayını ile yapılan başlangıç sırasında yeni duyurular ile karşılaşmışken, halihazırda geliştirilen yeni oyunların güncel durumları hakkında da bilgi sahibi olduk. Ancak her güzel şeyin olduğu gibi bu fuarın da dün itibarıyla sonu geldi. Fuarın son gününde ise yine bir GamesCom geleneği olarak GamesCom Ödülleri de sahiplerini buldu.

GamesCom 2020 Kazananları Hangi Oyunlar Oldu?

Hemen aşağıdan da görebileceğiniz üzere CD Projekt RED tarafından geliştirilen ve erteleme üstüne erteleme alan Cyberpunk 2077, tam anlamıyla bir gövde gösterisi yaptı. Öyle ki, GamesCom'un En İyisi dahil beş farklı kategoride ödül almayı başardı.

Listede ayrıca Watch Dogs Legion En İyi Aksiyon Macera Oyunu, Star Wars: Squadrons En İyi Aksiyon Oyunu ve Borderlands 3 de En İyi Devam Eden Oyun, DiRT 5 En İyi Yarış Oyunu ve Project CARS 3 de En İyi Simülasyon kategorisinde ödül almışken, Xbox Series X ise En Çok İstenen Donanım / Teknoloji kategorisinin kazananı oldu.

En İyi Aile Oyunu

- KeyWe, Stonewheat & Sons

En İyi Devam Oyunu

-Borderlands 3, 2K

En İyi PC Oyunu

- Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED

En İyi Yarış Oyunu

- DIRT5, Codemasters

En İyi Uyarlama (Remaster)

- Mafia: Definitive Edition, 2K

En İyi Rol Yapma Oyunu

- Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED

En İyi Simülasyon

- Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment

En İyi Spor Oyunu

- Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision

En İyi Strateji Oyunu

- Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe

En Orijinal Oyun

- Voidtrain, Hypetrain Digital

En Çok İstenen Donanım / Teknoloji

- Xbox Series X, Microsoft

En İyi Duyuru

- Unknown 9: Awakening, Reflector Entertainment

En İyi Çıkış Listesi

- Bandai Namco Entertainment

GamesCom'un En İyisi

- Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED

En İyi Sunum / Fragman

- Little Nightmares 2, Tarsier Studios

En İyi Şov

- World of Tanks Blitz gamescom Stream, Wargaming

En İyi Yayıncı

- Erik "Gronkh" Range

GamesCom "En Çok İstenen" Tüketici Ödülü

- Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED

OYUNUN KALBİ Ödülü

- Indie Arena Booth, Super Crowd Entertainment

En İyi Aksiyon Macera Oyunu

- Watch Dogs: Legion, Ubisoft

En İyi Aksiyon Oyunu

- Star Wars: Squadrons, Electronic Arts

En İyi Bağımsız Oyun

- Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch

En İyi Microsoft Xbox Oyunu

- Tell Me Why, Microsoft

En İyi Çok Oyunculu Oyun

- Operation: Tango, Clever Plays

En İyi Nintendo Switch Oyunu

- Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment

En İyi Sony PlayStation Oyunu

- Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED