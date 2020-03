GamesCom 2020'nin Ertelenmesi veya İptali Henüz Gündemde Değil

Gündemimiz Corona virüsü. Her geçen gün ciddiyeti daha da artarken, insanları büyük alanlarda bir araya getiren etkinlikler ve fuarlar ya erteleniyorlar ya da iptal ediliyorlar. Geçtiğimiz hafta E3 2020 fuarının iptal edilmesi sonrasında, haliyle gözler şimdi de GamesCom 2020 fuarına döndü.

Avrupa bölgesindeki en büyük fuar olan GamesCom, bildiğiniz gibi her sene Köln şehrinde düzenleniyor. Son gelen bilgilere göre ülkede on üç kişi virüsten dolayı hayatını kaybetmişken hasta sayısı ise beş bin sekiz yüz on üçe yükselmiş durumda. Peki bu durumda GamesCom 2020 fuarının iptali gündeme gelecek mi?

GamesCom 2020 fuarının akıbeti ne olacak?

Bu yılın GamesCom fuarı 25 - 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Şu an virüsün yüz altmış bölgeye yayılmasından dolayı, ziyaretçilerin ve ortakların sağlığını düşünmek zorunda olan organizatörler bu durumu son derece ciddiye alıyorlar.

GamesCom 2020 ile ilgili olarak Twitter üzerinden paylaşım yapan fuar organizatörü BIU, fuarın Ağustos ayının sonunda düzenlenecek olmasından dolayı şimdilik planlarında herhangi bir değişikliğin olmadığını dile getirdi. Ancak sorumlu yetkililerin tavsiyelerine uyacaklarını, günlük bazda değerlendireceklerini ve kararlarını da ihtiyatlı bir düşünme sonrasında vereceklerini de sözlerine ekledi.

Eğer olası bir durumda GamesCom 2020 ertelenir veya tamamıyla iptal edilirse, tüm biletlerin ücretlerinin geri ödeneceği ve tek kullanımlık kodların da yeni etkinlikler için yenileneceğini söylüyorlar.