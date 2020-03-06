GamesCom 2020'ye Katılacakların Listesi Yavaş Yavaş Ortaya Çıkıyor

Avrupa bölgesindeki en büyük oyun fuarı olan GamesCom, bu yıl geri dönecek. Köln şehrindeki Koelnmesse uluslararası ticaret fuarı ve sergi merkezinde gerçekleştirilecek olan GamesCom 2020, 25 Ağustos 2020 tarihinde ziyaretçilere kapılarını açacak. 29 Ağustos 2020 tarihinde de sona erecek olan fuarın başlamasına aylar var ama katılımda bulunacakların listesi yavaş yavaş netleşmeye başladı.

İlk olarak 2009 yılında düzenlenmiş olan GamesCom, BIU (İnteraktif Eğlence Yazılımı Federal Birliği) tarafından organize ediliyor. Her yıl birçok yeni oyun duyurusunun yapıldığı, geliştirilme aşamasında olan oyunlar ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı, fragmanların ve oynanış videolarının gösterildiği ve birçoğunun da ziyaretçiler tarafından denendiğini biliyoruz. Bu yıl da farklı olmayacak.

Bunların yanı sıra, ilk olarak geçtiğimiz sene gerçekleştirilen ve sunuculuğu Geoff Keighley tarafından yapılan Açılış Gecesi Canlı yayını bu sene de düzenlenecek.

Peki bu sene fuara kimler katılacak? Şimdilik tam liste belli değil ama aralarında Bethesda Softworks, Capcom, CD Projekt RED, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo ve THQ Nordic gibi önemli isimlerin bulunduğu ilk yirmi dokuz katılımcı belli oldu. Listeye elbette daha fazla isim eklenecek ama mevcut listeye aşağıdan bakabilirsiniz.