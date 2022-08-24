Gamescom'un İlk Günü Geride Kaldı: İşte Tanıtılan Oyunlar!

Oyun dünyasının merakla beklediği Gamescom 2022 nihayet dün itibarıyla başladı. Üç saat süren sunumda birbirinden farklı yeni oyun tanıtıldı. İçlerinde hayranların çok uzun süredir haber beklediği oyunlar da bulunuyor. Gelin Gamescom'da tanıtılan oyunlara göz atalım...

Sonic Fronties

Uzun süredir beklenen yeni Sonic oyunundan tanıtım nihayet geldi. Macera türünde olması beklenen oyun piyasadaki tüm konsollara ve PC'ye çıkacak. Oyunun 8 Kasım'da piyasaya sürülmesi bekleniyor

Dune Awakening

Denis Villeneuve'ün elinden çıkan başarılı uyarlama sonrasında eşsiz bilim kurgu eseri Dune yeniden gündeme geldi. Funcom tarafından geliştirilen macera-hayatta kalma temalı oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

Hogwarts Legacy Yeni Tanıtım Videosu

Merakla beklenen Harry Potter uyarlaması Hogwarts Legacy'den yeni bir tanıtım videosu Gamescom'da yayınlandı. Portkey Games tarafından geliştirilen oyunun çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Lies of P

Gamescom'da tanıtılan en garip oyunlardan biri olan lies of P'de hepimizin bildiği Pinokyo'nun hikayesini aksiyon ve souls türüyle harmanlanmış bir şekilde görüyoruz.

Dead Island 2

Dead Island 2 ilk defa duyurulduğunda doğan bir çocuk, şu an ilkokula başladı. 2014 yılından beri büyük bir sürüncemeye giren oyun nihayet piyasaya sürülecek gibi duruyor. Gamescom etkinliğinde tanıtılan Dead Island 2'nin 3 Şubat 2023'te raflarda yerini alması bekleniyor.

The Outlast Trials

En sevilen korku serilerinden biri olmayı başaran Outlast serisinin yeni oyunu yolda. The Outlast Trials adıyla çıkması beklenen oyun, serinin eski oyunlarına kıyasla çok daha farklı bir oynanışa sahip olacak gibi görünüyor. Red Barrels tarafından geliştirilen The Outlast Trials'ın 3 Şubat 2023'te piyasaya sürüleceği açıklandı.