GameX 2023 İndirimli Bilet Satışları Başladı!

GameX 2023 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, bu senenin bilet satışlarına başladı. 30 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, oyunseverleri Türkiye'nin en büyük oyun buluşmasına davet ediyor.

EEMEA bölgesinin en prestijli fuarı GameX, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileriyle buluşacak. 4 gün boyunca sürecek olan fuar, birçok önemli isme de ev sahipliği yapacak.

GameX 2023'te Bizleri Neler Bekliyor?

Oyunseverler, bu yılki etkinlikte yeni oyunları oynama şansı elde edebilecek. Oyun turnuvaları ve etkinlikleri ile eğlenceli vakit geçirmeleri için büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek.

Sevilen ve takip edilen YouTuber ve Streamerlar ile tanışma, onlarla fotoğraf çekilme ve vakit geçirme şansı da bulunacak. Her sene olduğu gibi bu sene de bireysel ve grup cosplay yarışmaları gerçekleşecek.

Drone & Robot Yarışları'nın da düzenleceği GameX'te, B2B Alanı'nda sektörün ortaklarıyla birebir görüşmeler yapılabilecek. Böylece iş ağları genişletilebilecek. Geek Bazaar'da da katılımcıların el yapımı ürünlerini inceleme ve satın alma akışı gerçekleşecek.

Indie Game Alanı'nda bağımsız oyun geliştiricilerin geliştirdiği oyunlar deneyimlenirken; Workshop Alanı oyun geliştirme, cosplay yapımı, resim ve sanat alanında uzman kişilerden yardım almayı, pratik yapmayı ve püf noktaları öğrenmeyi hedefleyen atölye çalışmaları ile dolacak.

GameX 2023 Biletleri Ne Kadar? Nasıl Bilet Alabilir?

GameX 2023 indirimli bilet fiyatları şu şekildedir;

1. Gün Ziyaretçi Bileti: 50 TL (30 Ağustos)

2. Gün Ziyaretçi Bileti: 50 TL (31 Ağustos)

3. Gün Ziyaretçi Bileti: 50 TL (1 Eylül)

4. Gün Ziyaretçi Bileti: 50 TL (2 Eylül)

4 Günlük Kombine: 170 TL (30 Ağustos - 2 Eylül)

GameX 2023 indirimli ziyaretçi biletlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.