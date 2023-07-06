Oyunseverlere Müjde: GameX’in Başlangıç Tarihi Açıklandı

Uluslararası oyun ve eğlence etkinliği GameX bu yıl oyunseverlerin merakla beklediği oyun tanıtımlarının yanında eğlenceli birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Her sene ortalama 100 bin oyunseverin ziyaret ettiği dijital oyun ve eğlence fuarı 30 Ağustos – 2 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta düzenlenecek.

En büyük oyun şirketleri arasında yer alan Tencent, Türkiye’de en çok oynanan mobil oyunlardan PUBG MOBILE’ın yanı sıra 4 farklı oyun sunumlarıyla izleyicileri karşılayacak.

Yüzlerce oyun şirketinin katılacağı etkinlikte Tencent, çeşitli sahne performanslarından yayıncı buluşmalarına kadar birçok etkinlik düzenleyecek. Ayrıca etkinlik sonunda Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecanlı Watch Party etkinliğini de üstlenecek.

GameX Etkinliği İçerikleriyle Göz Kamaştırıyor

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları büyük projeleri ilk defa oyun severler ile buluşturduklarını söyleyen Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "Oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan UNDAWN ve yakın zamanda Türkiye’deki oyun severlerle buluşturacağımız SYNCED, Honor of Kings ve NBA Infinite oyunlarımızın tanıtımını da GameX fuarında gerçekleştireceğiz." dedi.

İstanbul’da gerçekleşecek olan GameX 2023, oyun tanıtımları ve özel etkinliklere ek olarak konserler, fenomen buluşmaları, drone yarışları ve çizgi roman/kitap bölümü de yer alacak.

Uluslararası etkinlikte oyun geliştiriciler için önemli bir atölye olan Game Factory partnerliğinde B2B alanında “Developer Conference” başlığı adı altında toplantılar düzenlenecek.

Konu hakkında konuşan Game Factory CEO’su Erdal Sarı, "Geçtiğimiz sene 1500’in üzerinde sektör profesyonelini buluşturup oyun sektöründe yatırım, mobil oyunlar, blockchain gibi temalarda konferanslar düzenlemiştik. Bu yıl da GameX’te hem sektör liderlerinin hem yatırımcıların hem de sektöre yeni girenlerin faydalanabileceği konferanslar, toplantılar ve indie alanını organize edeceğiz.” dedi.

İstanbul TÜYAP fuarında 30 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek dev organizayonun biletleri 15 Temmuz’da satışa sunulacak. Ziyaretçiler buluşma hakkında detaylı bilgilere gamex.com.trve GameX’in sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.