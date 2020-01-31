Gaming İstanbul'a Ziyaretçi Akını Yaşanıyor

Oyun severler İstanbul'da düzenlenen Gaming İstanbul oyun fuarında buluştu. Gaming İstanbul'a ilk gün binlere kişi katıldı.

Gaming İstanbul, 4 Gün Sürecek

Ziyaretçiler 18 bin 470 metrekare alanda düzenlenen fuarı turlamaya başladılar. Fuarda alışveriş alanından, cosplay alanına kadar pek çok alan bulunmakta. Mart ayında karşımıza çıkacak olan Mount & Blade II Bannerlord oyunu ilk kez Gaming İstanbul'da tanıtıldı. Markalar ve firmalara 100 bin ziyaretçiye, 4.6 milyon takipçiye ve 23.9 milyon oyun severe erişme imkanı sunan bu dünyaca ünlü fuarda ödüllü yarışmalar ve etkinlikler yoğun talep görüyor.

Mart ayında Türkçe olarak piyasayı çıkması planlanan Conan Exiles, fuarda büyük ilgi topladı. Çocuklara hem yurt içinden ve yurt dışından gelen oyun profesyonelleriyle tanıştıran fuar ailelere özel olarak hazırlanan ‘çocuk oyun alanı’ da renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuarın biletlerine gamingistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz. Maximum Gaming Kart sahiplerine özel olarak Gaming İstanbul biletleri için 5 TL’lik indirim kodu şansı bulunuyor. Gaming İstanbul, 2 Şubat'a kadar devam edecek.