Gaming İstanbul Fuarı Yarın Başlıyor

Türkiye’de düzenlenen en büyük dijital eğlence ve oyun fuarlarından biri olan GİST İstanbul 2018 için beklenen gün geldi çattı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Gaming İstanbul, 1 -4 Şubat tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Sarayı’nda düzenlenecek.

İlk olarak üç yıl önce GL Events tarafından düzenlenen GİST, birçok oyun geliştiricisini ve yayıncısını bir araya getirmesinin yanı sıra fuar kapsamında düzenlenen oyun turnuvalarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Birinci etkinlikten sonra katılımcı sayısını her sene arttırmayı başaran fuar, 2017 yılında rekor kırarak, binlerce oyuncuyu bir araya getirmişti.

Harbiye İstanbul Kongre Sarayı’nda 4.400 metrekare alanda düzenlenecek fuarda tanıtım etkinlikleri, elektronik spor turnuvaları, retro oyun alanı, alışveriş bölümü ve çocuk parkının bulunacağı müjdesi verilirken, 10.000 lira ödüllü cosplay yarışmasının yapılacağı da açıklanmıştı. Geçtiğimiz sene 82 bin kişinin ziyaret ettiği GİST, bu alanda rekoru elinde bulundururken, GİST 2018’de bu sayının daha da artacağı ve 100 bin ziyaretçinin geçilebileceği yorumları yapıldı.

Fuar kapsamında Ubisoft’un yeni oyunu Far Cry 5’in ön gösteriminin yapılacağı ve The Crew 2’nin de oynanabilir oyunlar arasında yer alacağı kaydedilirken, bir başka Ubisoft oyunu olan Rainbow Six Siege için turnuva yapılacağı bilgisi verildi. Tüm bunlarla birlikte fuara katılımı kesinleşen firmalar arasında Ubisoft, Pearl Abyss, Türk Telekom, Garanti Bankası, Media Markt, ByNoGame, Param, Xbox, Playstation, Epin, Monster Energy, Redbull, Vestel, Papara, Game Satış, Adore Mobilya, Seti Medya, Ewaapro, Xdrive, Oyungezer, Proud Dinasours, GearBest, Beluga Global, Codemodeon, Binary Games, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech’in yer alacağı da söylenenler arasında yer aldı.