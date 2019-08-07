Ganimet Kutuları Rocket League Oyunundan Kaldırılacak

Oyun dünyasında varlığını sürdürmeye devam eden Loot Box (Ganimet Kutusu) sistemi, Psyonix tarafından 2015 yılında satışa sunulmuş olan Rocket League oyununda da karşımıza çıkıyor. Sisteme bağlı olarak bu kutulardan oyunculara çeşitli eşyalar çıkıyor ama rastgele olarak çıkıyor. Bir diğer deyişle 'ne çıkarsa bahtına' durumu var. Ne var ki bu durum ilerleyen zamanlarda kökten değişecek.

Psyonix stüdyosu yakın bir zaman önce Reddit üzerinden bir açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre Epic Games ile dünya genelindeki oyunculara olabilecek en iyi deneyimi sunmayı isteyen geliştirici stüdyo, Rocket League oyunundaki ücretli ve rastgele hale getirilmiş olan kutular bu yılın sonlarına doğru oyundan kaldırılacak. Mevcut ganimet kutusu sistemi yerine ihtiyacınız olan eşyayı doğrudan satın alabileceğiniz bir sistem getirilecek.

Açıklamanın devamında geliştirici stüdyo personeli tarafından yapılan diğer açıklamalara göre, yeni sistem faaliyete geçtiği sırada envanterinizde bulunan bütün kutular ve anahtarlar aynı değerdeki alternatiflere dönüştürülecek.

Son olarak, Psyonix önümüzdeki aylarda yaşanacak olan sistem değişikliği ile ilgili daha fazla bilginin paylaşılacağını söylüyor. Gelişmeler için bizi takipte kalın.