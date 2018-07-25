Garaj Sepeti, Araba.com'u Da Bünyesine Kattı

Garaj Sepeti, daha önce 2017 yılının Aralık ayında Tasit.com'u satın almıştı. Bir süre sonra Datamotiv'i de bünyesine katan Garaj Sepeti, şimdilerde ise otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Araba.com'u satın aldığını duyurdu.

Satın alma ile ilgili finansal detaylar açıklanmazken, Garaj Sepeti bu satın almayla birlikte üçüncü satın alımını gerçekleştirdi ve toplam yatırımını 6 milyon TL’ye çıkardı.

Araç sahiplerine, otomotiv ekosistemindeki KOBİ’lere ve kurumlara sundukları dijital dönüşüm ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Garaj Sepeti CEO’su Mehmet Çelikol, Araba.com’u bünyelerine katmaları ile beraber Garaj Sepeti’nin internetin en büyük dijital otomotiv şirketi haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Araba.com‘u 2000’li yılların başından itibaren çok önemli çalışmaları olan ve 15 yılda büyük işlere imza atan bir şirket olarak tanımlayan Çelikol, Araba.com’u eski günlerindeki gibi Türkiye’nin lider platformu haline getireceklerini ve Garaj Sepeti imkanlarıyla zenginleştireceklerini belirtti.

Araba.com’un Garaj Sepeti tarafından satın alınması sonrasında, Araba.com’un üye iş yerlerinin almakta olduğu hizmetlerde hiçbir kesinti yaşanmayacağı belirtildi. Üstelik bu iş yerlerinin, Garaj Sepeti işyeri hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabileceği ifade edildi.

Garaj Sepeti’nin otomotiv dünyası ile ilgili yatırımlarına devam edeceği söylentileri yapılıyor. Bu nedenle kısa bir süre sonra Garaj Sepeti’nin, yeni bir satın alma haberiyle karşımıza çıkabileceği belirtiliyor. Garaj Sepeti’nin çok önemli bir yatırım turunu kapattığı ve yeni satın alımını da son yatırım turu aracılığı ile yapabileceği söyleniyor.