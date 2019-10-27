Garanti Bankası Çöktü mü? Mobil Uygulama Neden Açılmıyor? İşte Tüm Detaylar

Garanti Bankası mobil uygulaması neden açılmıyor? Garanti BBVA internet sitesine neden erişim sağlanamıyor? Vatandaşlar saat 17:00'dan itibaren Garanti Bankası'nın mobil uygulamasına ve internet sitesine ulaşmakta sorunlar yaşıyor.

Garanti Bankası Online İşlemler Çöktü mü?

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Garanti BBVA internet şubesi ve mobil bankacılık hizmetleri şu anda kullanıcılara hizmet veremiyor. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için derledik.

Vatandaşlar Garanti Bankası'na ait internet sitesi olan www.garantibbva.com.tr/tr adresine ve Garanti BBVA Mobil Bankacılık uygulamasına giriş yapamıyor. Kasada ödeme yapmaya çalışan kullanıcılar sistem hatası ile karşılaşmakta.

Garanti Bankası müşterileri erişim sorunun yaşanması üzerine tedirginlik yaşamaya başladı. Garanti BBVA Mobil Bankacılık uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajı ile karşılaşmakta.

www.garantibbva.com.tr/tr adresine erişmeye çalışan kullanıcılar da "www.garantibbva.com.tr/tr ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü." mesajı ile karşılaşmakta. Bazı internet siteleri Garanti Bankası'na siber saldırı yapıldığını öne sürmekte.

Konu hakkında Garanti Bankası tarafından açıklama geldi.

Garanti Bankası Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz" dedi.

Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz. — Garanti BBVA (@GarantiBBVA) October 27, 2019

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