Garanti Bankası'ndan Depremde Hayatını Kaybedenlerle İlgili Önemli Karar!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem ülkemizin 10'dan fazla şehrini etkiledi ve sayısız can kaybı ve yıkıma neden oldu. Hâlen daha depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde Garanti Bankası'ndan depremzedelerle ilgili oldukça önemli bir açıklama geldi.

Depremde hayatını kaybetmiş veya hayatta kalan fakat Garanti Bankası'na borçlu olanlara dair Garanti Bankası'ndan düzenleme geldi. Yapılan açıklamaya göre Garanti Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin tüm borçlarını sildiğini, hayatta kalan depremzedelerin ise borçlarını ertelediğini açıkladı.

Garanti Bankası Depremde Hayatını Kaybedenlerin Tüm Borçlarını Sildi

Ülke olarak önümüzde uzun ve zorlu bir süreç var. İyileşme dönemimizin de uzun süreceğinin bilincindeyiz. Bölgenin finansal sıkıntılarını karşılamak üzere ilk etapta 10 milyar TL’lik bir finansman desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki dönem de imkanlarımızı seferber edeceğiz. pic.twitter.com/b9i8cIA77D — Garanti BBVA (@GarantiBBVA) February 16, 2023

Garanti Bankası'nın açıklaması şu şekilde:

"Kredi ve kredi kartı borçlarını başvuru gerekmeksizin, faizsiz erteliyoruz. Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimizin ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin borçlarını 6 ay, deprem bölgesinde yer alan diğer illerde ise bir ay faizsiz erteliyoruz. Deprem felaketinin yaşandığı bölgede hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizle gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere siliyoruz. Depremden etkilenen tüzel müşterilerimize, firma özelinde; ödemesiz dönemli, uzun vadeli, çok geniş kapsamlı destek paketlerimizle finansal kaynak sağlayacağız. Depremde en ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizden 2023 yılı sonuna kadar kredi kartı ve üye iş yeri POS ücreti tahsil etmeyeceğiz. Depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin genel bankacılık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bankacılık işlemlerine erişim sağlamak için depremden etkilenen tüm illerin merkezinde şubelerimiz ve mobil araç şubelerimizle hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin kartlarına kolay erişmesi ve hemen kullanabilmesi için mobil araç şubelerimiz dahil tüm şubelerimizden anında banka kartı ve kredi kartı teslimatı yapıyoruz."

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