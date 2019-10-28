Garanti BBVA Siber Saldırı Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

Garanti BBVA Bankası 27.10.2019'da siber saldırıya maruz kaldı. Bankaya ait internet siteleri ve mobil uygulamalar yapılan siber saldırı yüzünden çöktü. Garanti BBVA müşterileri kasalarda ödeme yaparken sistem hatası ile karşılaştı. Konu hakkında Garanti BBVA'dan yeni bir açıklama yapıldı.

Garanti BBVA sosyal medya hesapları üzerinden siber saldırı hakkında detaylı bir açıklama yaparak müşterilerin yüreğine su serpti. Garanti BBVA müşterileri 27.10.2019'dan beri banka hesaplarına erişmekte sorun yaşıyor.

Garanti BBVA yaşanan siber saldırı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Değerli müşterilerimiz, dijital kanallarımızdaki hizmetlere erişimin yavaşlatılması ya da engellenmesine yönelik, DDOS (Distributed Denial of Service, Dağıtık Hizmet Engelleme) olarak adlandırılan bir atak mevcuttur.

Bu durum, zaman zaman farklı ülke ve kurumlarda da karşılaşılan bir durumdur. Bu tür ataklar, kurumlara gelen internet hatlarını yoğunlaştırarak, geçici bir süre dijital hizmetlere erişimi engellemektedir.

Bankamızın hizmet aldığı internet servis sağlayıcıları seviyesinde oluşan bu duruma yönelik servis sağlayıcıları çözüm yolları üzerinde çalışmaktadır. Şu ana kadar aldıkları tedbir ve aksiyonlarla, yurt içi erişim aksaklığı büyük ölçüde giderilmiş olmakla birlikte zaman zaman farklı yurt dışı bölgelerden gelen erişimlere karşılık vermekte sorun yaşamaya devam etmekteyiz. Bunların da en kısa sürede ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını bilgilerinize sunarız.

Müşteri bilgileri gizliliği ve finansal güvenliğiniz açısından bir risk yoktur. Olası erişim sorunlarında şubelerimizden, Müşteri İletişim Merkezi'mizden ve ATM'lerimizden hizmet alabilirsiniz. Saygılarımızla, Garanti BBVA"