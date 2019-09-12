Garantili Kupon Tuzağına Düşmeyin

Son zamanlarda odağını sosyal medya platformlarına çeviren dolandırıcılar, yeni yöntemlerle birlikte insanları kandırmaya devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, özellikle son zamanlarda hızla türeyen garantili kupon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İnternetin kullanıcılar arasında hızla yaygınlaşması ve yeterli siber güvenlik bilincinin oluşmaması nedeniyle pek çok dolandırıcılığa imza atan kişiler, bilinçsiz tüketicileri kandırıp paralarını alıyor. Artan olaylar ve sorunları değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kullanıcıların bu tip olaylara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Yorumlarda ve paylaşımlarda birisinin tutma garantili ve şikeli maçlarla kesin kuponlar verdiğini ve kendisine para kazandırdığını söyleyen dolandırıcılar, oltayı attıktan sonra 'belki ben de kazanırım' umuduyla kendisi ile iletişime geçecek kişileri bekliyor. Kendileri ile iletişime geçen kişilere önce para kazandıran dolandırıcılar, daha sonrasında ise büyük miktarlarda borçlandırıyor.

"Hiç kimse kendi kazancını bedavadan başkası ile paylaşmaz." diyen Ağaoğlu, bu tip sorunlarla karşılaşmış ve dolandırılmış olan kişilerin en hızlı şekilde savcılığa başvurmaları gerektiğini belirtiyor. Yetkililerin bu konudaki çalışmalarını arttırmaları gerektiğini belirten Ağaoğlu, bu tip mağduriyetlerin azaltılması gerektiğini söyledi.