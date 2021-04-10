Gargara Yapmak Koronavirüsü Önler mi? Uzman Açıkladı

Gargara yapmak koronavirüsü önler mi? Diş Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, merak edilen soruyu yanıtladı. Dr. Atilla tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Gargara Yapmak Koronavirüsü Önler mi Sorusu Yanıtlandı

Diş Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların COVID-19'u önlediğine ilişkin klinik çalışmaları olduğunu açıkladı. Dr. Atilla, povidon iyot, hidrojen peroksit, klorheksidin maddeleri ile hazırlanan gargarayı otuz saniye boyunca uygulayarak virüsün akciğere inişini ağımızda durdurabileceğimizi söyledi.

Dr. Atilla, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Koronavirüste süreç uzadıkça çalışmalar arttı. 30 saniye bazı etken maddeler ile yapılan gargaraların koronavirüsü yüzde 99,1 oranında engellediğine yönelik klinik çalışmalar var" dedi. Gargara yaparak virüsün akciğere inişini durdurabileceğimizi belirten Dr. Atilla, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarımız için gargara kullanmaları koruyucu bir etken sağlamış oluyor. Povidon iyot, hidrojen peroksit, klorheksidin; bunlardan oluşan gargaralar ile virüsü vücudumuza girmeden ilk savunma istemi olan ağızda durdurabiliriz. Dışarı çıktıktan sonra eve geldiğimizde nasıl elimizi, yüzümüzü yıkıyorsak her dışarı çıktıktan sonra gargara yaparsak virüsün akciğere inişini ağzımızda durdurabiliriz."

Koronavirüs atlatan kişilerde diş kayıplarının meydana gelebildiğini söyleyen Dr. Atilla, "Koronavirüs geçiren hastalarda diş kayıplarıyla çok karşılaşmaya başladık. İnsanlar ağız bakımlarını bir şekilde bırakmış oluyor. Sürekli maske kullanmaya bağlı ağız içi lezyonları, ağrılı lezyonlarda uçuk lezyonlarında artış görülüyor. Bunun için de ağız bakımı çok önemli" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Koronavirüs geçiren hastalarda ağız bakımlarında ihmal söz konusu oluyor. Koronavirüs geçirip, iyileşen hastalarda yaptığımız muayenelerde dış kaybı ve enfeksiyon durumlarına rastlıyoruz. Bu durum çok önemli."

Koronavirüste 4. Pik Yaşanacak mı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Açıkçası hem virüsün yapısı hem bu kadar mutasyon geçirmesi hem de aşılama programlarının hızlıca ilerlemesi neticesinde 4'üncü pikin olacağını düşünmüyorum. 84 milyonun bir arada olduğu, herkesin tüm kurallara uyduğu bir yapı ile bu sorunu yaza kadar bitirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.