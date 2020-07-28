Hackerlar Garmin'den 10 Milyon Dolar Fidye İstiyor

Geçtiğimiz Çarşamba günü hackerlar tarafından saldırıya uğrayan saat üreticisi Garmin, bilgisayar korsanlarının 10 milyon dolarlık fidye talebiyle karşı karşıya. ABD'li şirket geçen hafta bir fidye yazılımı saldırısının kurbanı olduğunu da doğrulamıştı.

Koşucular, yüzücüler ve sporcuların giyilebilir Garmin cihazlarıyla performanslarını izlemesine olanak tanıyan Garmin Connect verileri tekrar senkronize ediyor olsa da şirket henüz saldırıdan kurtulmuş değil. WastedLocker fidye yazılımı tarafından saldırıya uğrayan Garmin 10 milyon dolarlık fidyeyi ödeyecek mi?

Geçtiğimiz haftaki saldırı sırasında Garmin IT ekibi, sistemlerindeki tüm bilgisayarları kapatmaya çalıştı. Ancak bunu başarılı bir şekilde yapamadılar ve çalışanlar, eriştikleri tüm bilgisayarları kapatmaları talimatını aldılar. Bu süreç içerisinde pek çok Garmin cihazının inaktif olduğunu belirtelim.

Garmin cihazlarındaki hatalar ve verilerin işlenememesinden dolayı 25 Temmuz'da özür metni yayınladı. Bu kesinti üç gün sürdü ve halihazırda sistemlerin açılmaya başladığı ifade edildi. Garmin'in uygulaması hala sunucu bakımını bildiriyor ve Garmin durum sayfası Garmin Connect erişiminin “sınırlı” olduğunu söylüyor.

"Bu kesintinin etkinlik, ödeme veya diğer kişisel bilgiler de dahil olmak üzere verilerinizi etkilediğine dair hiçbir belirti olmadığını gözlemledik, kullanıcı veri hassasiyetimiz devam etmekte"