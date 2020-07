Garmin Hack'lendi mi?

Garmin, fidye yazılımı (ransomware) saldırılarının son kurbanı oldu. Şirket, günün erken saatlerinde çağrı merkezi, Garmin.com sitesi ve Garmin Connect dahil olmak üzere bazı servislerinin çevrimdışı duruma geldiğini duyurdu.

Çeşitli raporlara göre şirketin havacılık veritabanı hizmetleri olan flyGarmin de çevrimdışı oldu. Garmin kullanıcılarının giyilebilir cihazlarını eşlemelerine olanak tanıyan Garmin Connect’te “Bakım var, kısa süre sonra tekrar deneyin” bildirimi gösterildi. Resmi Garmin Twitter hesabı, şirketin durumu düzeltmek için çalıştığını ancak daha fazla detay paylaşılamayacağını belirten bir mesaj yayınladı. Garmin, “Şu anda Garmin Connect’i etkileyen bir kesinti yaşıyoruz; Garmin Connect sitesi ve mobil uygulaması şu anda çalışmıyor. Bu sorun çağrı merkezlerimizi de etkiliyor ve şu anda herhangi bir çağrı, e-posta alamıyor, online iletişim sağlayamıyoruz. Bu sorunu olabildiğince hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz ve bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” diyor.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)