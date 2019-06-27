Gayrimenkul Yatırımlarına Alternatif: Web Sitesi ve Alan Adları

Gayrimenkul yatırımlarına son zamanlarda web sitesi ve alan adları güçlü bir rakip olmaya başladı. Kimileri borsa, gayrimenkul gibi alanlarda yatırım yaparken bazıları da alan adı üzerinden yatırım yapmaya çalışıyor. Alan adı, hazır web sitesi, hosting hizmetleri, web.tv diye adlandırılan bu tarz araçlar son dönemlerde tamamen yatırım odaklı düşünülmeye başlandı.

Alan adı ticareti ile ilgili en fazla yatırım yapan sektör genellikle kobiler oluyor. İşlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında güçlü bir şekilde sürdürmek isteyen kobiler, alan adı alarak bunun temelini atıyor. türkticaret.net’in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, kobilerin ucuz pazarlama için interneti aktif kullandığına değindi.

Web sitesi ve alan adları büyük talep görüyor

Şu an için dünya genelini ilgilendiren bir istatistik tutmak gerekirse, 35 milyon civarında “.com” uzantılı domainler bulunuyor. Bu pazarda en fazla kendisini gösteren ülke ise ABD. Sonrasında Çin ikinci sırada yer alıyor ve Türkiye maalesef son derece gerilerden gelen bir ülke konumunda.

Daha önceki yıllara kıyasla bu yıl alan adında tescil rakamları %5 oranında arttı. Dünya ekonomisinin %1.8 oranında büyüdüğü bir ortamda %5 büyüme gerçekten de büyük bir rakam. Gayrimenkul satın alıp daha sonradan değerlenmesini bekleyen kişiler için alan adı satın almak pek yabancı gelmiyor.

Son olarak hatırlayacağınız üzere, İstanbul Havalimanı'nın açılışından hemen sonra İstanbul Havalimanı ile ilgili birçok alan adı satın alınmış. Muhtemelen çok yakın bir zaman içerisinde bu alan adları büyük rakamlarla satışa sunulacak. Peki alan adlarının geleceği ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

NOT: Bu haberde bahsettiğimiz hiçbir emtia yatırım tavsiyesi içermez.