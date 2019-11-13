Gazi Üniversitesi Akıllı Saatlerdeki Tehlikeleri Ortaya Çıkardı

Günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlayan akıllı bileklik ve akıllı saat modelleri göründüğü gibi zararsız olmayabilir.

Elektromanyetik Alan Oluşturuyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, satışları hızlı bir ivme ile yükselen giyilebilir ürünlere dikkat çekti. Giyilebilir ürünlerin de cep telefonları gibi elektromanyetik alan oluşturduğunu vurgulayan İlhan, elektromanyetik alan oluşturan kaynakların vücuttan olabildiği kadar uzak tutulması gerektiğini belirtti.

"Akıllı kol saati cebimdeki telefonla iletişime geçtiği zaman her ikisi de elektromanyetik alan oluşturuyor ve bunu direkt bileğime çıplak temasla oluşturuyor." diyen İlhan "Veya bluetooth kulaklık taktım, belki şık, güzel gözüküyor ama burada yeni elektromanyetik alan kaynağı oluşturuyor. Kulağımda durduğu sürece burada sürekli ısınmaya sebep oluyor. Isınma demek vücuda zarar verecek bir etkileşim demek, böyle düşünmek gerekiyor." diyerek devam etti.

İlhan, elektromanyetik alanların pek çok soruna yol açtığını da vurguladı. Baş ağrısı, yüzde kızarma, sararma, hipertansif değişim, gözde etkilenim, ritim bozuklukları ve üreme sistemi sorunları verdiği örneklerden bazıları.

Mustafa Necmi İlhan "Akşam vakti olduğu zaman veya kullanmayacağımız zaman saatlerimizi kapatmamız gerekiyor. Bu kaynaklardan ne kadar ötede olursak, 30 santimden başlayarak, o kadar çok korunuruz. Ve cep telefonu kullanacaksak kablolu kulaklık tercih edelim" diyerek konuşmasını noktaladı.