Bazı Gazlı İçecekler ve Meyve Suları Geri Çağrılıyor

Bazı gazlı içecekler ve meyve suları geri çağrılmaya başlandı. Toplanmaya başlanan ürünlerinde sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek yabancı maddelerin içerdiği açıklandı. Söz konusu ürünlere ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Geri Çağrılan Gazlı İçecekler ve Meyve Suları Neler?

Minute Maid

Coca Cola

Sprite

Kool-Aid

Tang

Arizona Tea

Country Time Lemonade

Kraft Heinz, birkaç gün önce bazı popüler içecek markalarında cam ya da metal izleri bulduğunu duyurdu. Şirket, Country Time Lemonade, Tang, Arizona Tea ve Kool-Aid isimli ürünleri tedarik edenlerin geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etti.

Food Safety Network tarafından aktarılan bilgilere göre bazı Minute Maid ürünlerinde metal parçaları içeriyor. Geri çağırma kapsamındaki Minute Maid ürünleri Pensilvanya, Connecticut, New York, Kuzey Karolina, Maryland, Virginia, Maine ve New Jersey olmak üzere toplamda 8 eyalette satıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan sekiz eyalette Minute Maid içeceklerinden toplamda 7 bin kasa satılmış olabilir. Food Safety Network, hangi ürünlerin geri çağırma kapsamında olduğuna yönelik bir liste paylaştı.

Geri çağırma kapsamında olan ürünler arasında Coca-Cola ve Sprite isimli gazlı içecekler de yer alıyor. Şirket, kasım ayının sonlarında tıpkı Minute Maid gibi bir duyuru gerçekleştirdi. Bazı Coca-Cola ve Sprite içeceklerinin yabancı bir madde içerdiği belirtildi. Commissaries, web sitesi üzerinden hangi ürünlerin yabancı madde içerdiğini açıkladı.

Yetkililer, tüm mağazalara söz konusu içeceklerin geri çağrıldığını duyurdu. Bunun sonucunda söz konusu partilerdeki içecekler mağaza raflarından kaldırıldı. Geri çağırma duyurusundan önce yabancı madde içeren ürünleri satın alan müşterilerin iade işlemini gerçekleştirmesi ya da imha etmesi gerektiği belirtildi.

Bir Koronavirüs İlacı da Geri Çağrılıyor

Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir, COVID-19 bulaşan hastaları tedavi etmek için onaylanan ilk ilaçtı. Üretici firma, cam partikül içeren çok sayıda ilaç tespit etti. Bu durumun hastalar için önemli sağlık riskleri oluşturabileceğinden ötürü söz konusu ilaç geri çağrıldı.

Gilead, kısa süre önce iki parti COVID-19 ilacının ülke çapında geri çağrıldığını duyurdu. Gerçekleştirilen duyuru, FDA'nın sitesine eklendi. Paylaşılan bilgilere göre cam partikül içeren ilaçlarla ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz rapor yayımlanmadı.