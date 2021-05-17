Gazze Google Haritalar'da Neden Bulanık Görünüyor?

Dünyanın gözü üzerinde olan Gazze, Google Haritalar'da neden oldukça bulanık görünüyor? Araştırmaları için kamuya açık bilgilere ihtiyaç duyan araştırmacılar, harita verileri sağlayan bu gibi uygulamalardan yararlanamadığından bu sorunu yakın bir zamanda sık sık vurguluyor.

Google Maps (Haritalar), daha önce gitmediğimiz veya kuş bakışı ile görmek istediğimiz bölgeleri bize kısa süre içerisinde gösteriyor ancak bu bölgelere elbette ki dünyanın her yeri dahil edilmiyor.

İsrail ve Filistin'den yüksek kaliteli görüntüler alınmasına rağmen söz konusu bölgeler, Google Earth'te düşük çözünürlüklü uydu görüntüleri olarak karşımıza çıkıyor. Görüntüler düşük çözünürlüklü olarak sunulduğu için Gazze'de arabaları görmek dahi imkansız hale geliyor.

Gazze Google Haritalar'da Niçin Bulanık?

BBC'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri hükumeti, geçtiğimiz yıl İsrail ve Filistin'e ait bölgelerin uydu görüntülerinin kalitesini sınırlayan bir kısıtlama getirmişti. Bu sınırlamanın nedeni ise İsrail'in güvenlik endişelerini gidermek olduğu ileri sürülmüştü.

Reuters'a göre İsrail Savunma Bakanlığı Uzay Programları Başkanı Ammon Harari, geçen yıl her zaman mümkün olan en düşük çözünürlükte görüntüler çekmeyi tercih ettiklerini, görüntülerin kesin değil bulanık görülmesinin tercih edildiğini söyledi.

Kyl-Bingaman Amendment (KBA) uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı uydu görüntü sağlayıcılarının sunduğu görüntülerin piksel boyutunun az 2 metreden daha düşük çözünürlükte olması gerekiyor.

Askeri üslerin bulanık olması alışıldık bir durumdu ancak KBA, ülkenin bütününün böyle bir kısıtlamaya maruz kalmasına neden oluyordu. Bununla birlikte bu sadece İsrail'i kapsıyordu ancak Filistin'e de uygulandı.

Temmuz 2020'de KBA yasası kaldırıldı. ABD hükumeti şu an Amerika'daki şirketlerin bölgenin çok daha yüksek kaliteli görüntüler sunmasına izin veriyor fakat Gazze hala Google Maps'te bulanık görünüyor.

BBC, bunun nedenini öğrenmek için Google ve Apple ile iletişime geçti. Apple, görüntüleri yakın bir zamanda daha yüksek bir çözünürlükte sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken Google ise görüntülerin bir dizi sağlayıcıdan geldiğini ve uydu görüntülerini ancak daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edildikçe güncellendiğini ifade etti.

BBC'ye göre Google Earth ve Apple Haritalar gibi uygulamalar, görüntü sunmak için uyduları olan şirketlere güveniyor. Açık kaynaklı araştırmacılar bununla beraber kullanımı ücretsiz haritalama yazılımlarından yararlanıyor ve bu nedenle yüksek çözünürlüklü görüntülere çoğu zaman doğrudan ulaşamıyor.