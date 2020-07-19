Gboard'a Emoji Çubuğu Geliyor! İşte Detaylar

Emojiler özellikle sosyal medya platformlarının ve anlık mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte oldukça popüler bir hale geldi. Dolayısıyla her klavyede çok sayıda emoji bulunuyor. Google, kullanıcıların emojilere hızlı erişebilmesi için popüler klavye uygulaması Gboard'a emoji çubuğu ekleme kararı aldı.

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı Twitter'dan Instagram'a, Instagram'dan WhatsApp'a kadar her türlü dijital iletişim platformunda emoji kullanıyor. Klavye üzerinden emojilere erişimin pratik olması oldukça önemlidir. Bu sebepten ötürü Google, Gboard'ın Android uygulamasına emoji çubuğu eklemek için kolları sıvadı.

Gboard'a Emoji Çubuğu Ne Zaman Gelecek?

Engadget'te yer alan habere göre Google, Gboard'ın Android uygulaması için emoji çubuğunu test ediyor. Engadget'te paylaşılan GIF'e göre söz konusu emoji çubuğu, mesaj yazma kutusunun hemen alt kısmında yer alacak. Böylece emojilere daha pratik bir şekilde erişilebilecek.

Gboard'a eklenecek olan emoji çubuğu sayesinde Android kullanıcıları, hızlı ve pratik bir şekilde emojilere erişebilecek. Şu anda beta aşamasında olan emoji çubuğu özelliği, çok yakında tüm Android kullanıcılarının kullanımına sunulacak.

Gboard klavyesine eklenecek olan emoji çubuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Emoji çubuğu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ek olarak, emoji kullanımının 5 bilimsel yararı isimli yazımıza göz atabilirsiniz.