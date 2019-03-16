Gboard'un iOS Uygulamasına Anlık Çeviri Desteği Geldi!

Arama motoru devi Google, Gboard isimli klavye uygulamasının iOS versiyonuna anlık çeviri özelliğini getirdi. Artık iOS tabanlı cihazlarınızda, Gboard's uygulaması üzerinden anlık metin çevirisi yapabileceksiniz.

Anlık çeviri özelliği iki yılın ardından iOS ekosistemine geldi. Android akıllı telefon sahiplerinin iki yıldır aktif olarak kullandığı Google Translate özelliği nihayet Apple'ın cihazlarına sunulmaya başlandı. App Store üzerinden Gboard uygulamasını güncellediğinizde yeni özellik otomatik olarak cihazınızda kullanıma hazır olacak. Yeni özellik sayesinde artık çeviri yapmanız için Google Translate uygulamasına geçiş yapmanız ortadan kalktı. Artık hem zamandan kazanmış olacak, hem de uygulamalar arası geçiş yapmamış olacaksınız.

Yeni özelliği cihazınızda kullanmanız için güncelleme işleminden sonra klavyenizde bulunan büyük "G" (Google) düğmesine dokunun. Ardından açılan pencere üzerinden “Translate” seçeneğine tıklayın. Yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Artık Google'ın klavyesi üzerinden anlık çeviri yapma özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sizler Google'ın iki yıl sonra İOS işletim sistemine getirdiği anlık çeviri özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik ne kadar işinize yarar? Yorumlarınızı bekliyoruz!