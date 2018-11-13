GDG DevFest 2018 Ankara Etkinliği Başlıyor

GDG Ankara topluluğu tarafından hazırlanan dünyanın en büyük Google teknoloji konferansı Devfest 2018 Ankara 17 Kasım’da gerçekleşecek. Android, Web ve Bulut teknolojilerinde dünya çapında uzman kişilerin katılacağı GDG (Google Developer Groups) DevFest 2018 etkinliğine basın sponsoru olarak Tamindir.com da destek verecek.

IT sektörünün gelişimini desteklemek ve hızlandırmak için Türk katılımcılarla sektör uzmanlarını buluşturan, Google teknolojileri hakkındaki tutku ve deneyimlerini paylaşan, herkese açık ve gönüllü geek’lerden oluşan bir topluluk olan Google Developer Group (GDG) Ankara’nın düzenlediği GDG DevFest 2018 etkinliği 17 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinliğe 700’ün üzerinde kişi katılacak. Etkinlikte neler mi konuşulacak?

Google Turkiye’ den GDG Region Lead Barış Yesugey Keynote sunumuyla ve Google Cloud ekibinden Ahmet Alp Balkan “Monitoring services with minimal effort” sunumuyla bizlerle birlikte olacak.

Machine Learning/Tensorflow GDE Karthik Muthuswamy “Building and Serving Machine Learning Models from the Browser with TensorFlowJS” başlıklı sunumuyla etkinlikteki yerini alacak.

Google TPU teknolojileri üzerine konuşmasıyla Alperen Bolat,

Conversational User Interfaces sunumuyla Eliz Kılıç,

Net geliştiricileri için Android Dünyası konulu sunumuyla Tolga Hakan Oduncu,

Google Asistan için Action Geliştirme konulu teknik sunumuyla Yüksel Tolun,

UX tasarım üzerine gerçekleştireceği konuşmasıyla Ali Şahin Aydoğan,

Flutter üzerine yapacağı sunumuyla Mehmet Akif Baysal,

Google Cloud ile Serverless Machine Learning konulu sunumuyla Hüseyin Balbal,

Sevimli Dostlar Yardımeli sunumuyla Ahmet Öznacar etkinliğe katılacak konuşmacılardan bazıları olacak.

Android Geliştirici Günleri, Devfest, Study Jam, GeekTalks, Women Techmakers ve hackathonlarla en çok teknoloji etkinliği düzenleyen gönüllü topluluk olmalarının yanında Meetup üzerinden 3000’in üzerinde üye ile GDG’nin Türkiye’deki diğer ekipleri arasında en çok üyeye sahip topluluğu olan GDG Ankara ekibinin Devfest’18 etkinliğine bağlantısından kayıt olabilirsiniz. Etkinlik tamamen ücretsiz.

Etkinlik Adresi: https://devfest.gdgankara.org/tr/

Etkinlik Kaydı: http://www.meetup.com/tr-TR/GDGAnkara/events/254523120/

Etkinlik Yeri: Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi