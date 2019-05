Gearbox, Borderlands 2 için Yeni Bir İçerik Hazırlığında Olabilir

Borderlands 3 bu senenin Eylül ayında satışa sunulacak. Daha önce Gearbox Software tarafından yapılan açıklama ile büyük ölçüde üçüncü oyunun geliştirilmesine odaklanılmış olduğunu öğrenmiştik. Ancak şirketin saman altından su yürüttüğü ortaya çıktı. Eğer sızıntı doğru ise Borderlands 2 için ek bir indirilebilir içerik yayınlanacak.

Sızıntının kaynağı ise PlayStation Lifestyle tarafından ortaya çıkartılan rapor. Güvenilir bir anonim kaynaktan aktarılan bilgiye yer verilen bu raporda, Borderlands 2 için Borderlands 3 oyununa köprü kurulacak bir içerik hazırlanmakta olduğu yazılı. Adı Commander Lilith and the Fight for Sanctuary olacak bu içerik, E3 2019 haftasında hem duyurulacak hem de yayınlanacak.

İçerik hakkında şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor. PlayStation 4, PlayStation VR, PC ve Xbox One için yayınlanacak olması büyük ihtimal olsa da PlayStation 3 ve Xbox 360 versiyonları soru işareti ama Borderlands 3 oyununun bu konsollara çıkmayacağını düşünürsek, Gearbox Software'ın sadece mevcut nesli hedefliyor olması yüksek ihtimal.

Öte yandan adı dolayısı ile Lilith karakterini yöneteceğimizden, içeriğin ikinci ve üçüncü oyunda yaşananları anlatacağı söyleniyor. Bildiğiniz gibi bu karakter Borderlands oyunundaki Vault Hunter karakterlerinden bir tanesiydi ve aynı zamanda da Siren sınıfındandı. Borderlands 3 oyununda da karşımıza çıkacak olan Lilith, gizemli Children of the Vault tarikatını araştırma görevine kaldığı yerden devam ediyor ve bu yolda da Crimson Raiders grubunu genişletmek için üye topluyor.

E3 2019 fuarı yakın olduğu için muhtemelen Gearbox Software da yakın bir zamanda resmi duyuruyu yapabilir. Bu arada da siz ne olur ne olmaz Borderlands 2 oyununu sisteminize tekrardan kurup da bütün güncellemeleriyle hazır edin.