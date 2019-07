Gearbox, Borderlands 3'ün Promethea Gezegenini Tanıttı

Borderlands 3 ile buluşacağımız zaman giderek yaklaşıyor. Gelmiş geçmiş en büyüğü olacağını bildiğimiz devam oyunu, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Konusu gereği bu defa Pandora gezegeninin dışındaki başka gezegenlere de ayak basacağız. Şimdilik kaç gezegenin bizi beklediği belirsiz ama Promethea içlerinden bir tanesi olacak. Gearbox Software da Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bu gezegen hakkında bir takım detaylar sundu.

Eridian yaratık teknolojisinin ilk keşfedildiği Promethea için aynı zamanda Atlas şirketinin evi diyebiliriz. Tek bir şehirden oluşan gezegen, şirketin başındaki Tales from the Borderlands oyunundan tanıdığımız Rhys tarafından yönetiliyor. Atlas güçlü silahlar üretebilmek için Eridian teknolojisini ters mühendislik işlemlerinden geçirmiş. Bu silahların bazılarını da klipte ana karakterlerimizden Moze tarafından kullanılırken görebiliyoruz.

Gearbox Software tarafından verilen diğer bilgilere göre Promethea Atlas şirketinin rakibi Maliwan tarafından istila ediliyor. Klipte gördüğünüz gibi yerle bir teması olmayan robotlar ve Ratches adı verilen garip bir tür düşmanlarla mücadele etmek durumunda olacağız.

Twitter üzerinden yayınlanan klip oldukça kısa olduğu için aslında gezegene tam bir bakış atamıyoruz ama klibe ek olarak yayınlanan ekran görüntüleri ile Promethea’nın ortamı hakkında genel bir fikir sahibi olabiliyoruz. Şehir tarafından kaplanan bir gezegen olduğu için gökdelenlerin de olduğu yapılar, sanayi bölgesini ve bir Borderlands oyunu olduğu için çöl ortamı görebilmek mümkün oluyor. Bunun yanı sıra kliptekilere ek olarak farklı türdeki yaratıklar da geliyor ekranımıza.

Visit Promethea. Home to the Atlas corporation, this metropolitan city-planet has been brought under siege by Maliwan, turning its futuristic urban environment into a brutal warzone. #LetsMakeSomeMayhem

Learn more: https://t.co/4Zgrwk0h4f pic.twitter.com/enrdl5HuWd