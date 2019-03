Gearbox Software, Borderlands 3'ü Duyurdu

Borderlands 3 oyununun duyurulmasını uzun zamandır bekliyorduk. Nihayet o duyuru gerçekleşti. Bizleri kısa süreli de olsa heyecanlandıran açıklamalar ve sürüsüne bereket söylentiler ile dolu bir beş yıl geçirmiştik. Bu süre zarfında, 2017 yılının Game Developers Conference etkinliğinde kullanılacak olan teknolojinin gösterilmesinin dışında elle tutulur bir şey görememiştik. Bu ayın başından beri Gearbox Software tarafından yapılan paylaşımlar ise artık PAX East 2019 etkinliğinde beklenen duyurunun yapılacağına kesin gözüyle bakmaya başlamıştık. Beklenen gün ise en sonunda geldi. Borderlands 3, Gearbox Main Theater Show paneli sırasında duyuruldu.

Şimdilik pek bir detay paylaşımı yapılmış değil. Tüm detaylar ise 3 Nisan 2019 tarihinde, yani önümüzdeki hafta Çarşamba günü paylaşılacak. Ancak Gearbox Software, panel sırasında güzel bir Borderlands 3 fragmanı göstermeden de geçmedi.

A Children of the Vault kampına ek olarak, ilk iki oyundaki Lilith ve Maya ve hatta Tales from the Borderlands oynundaki Rhys karakterinin bile göründüğü fragmanda dikkat çeken bir diğer detay ise ekranda çıkan "Explore the Worlds!" yazısı oldu. Görünüşe göre Borderlands 3, önceki oyunlardan çok daha geniş bir dünya sunacak. Zaten fragmanın devamında da geleneksel çöl ortamının yanı sıra gökdelenlerin yükseldiği bir şehir ve yabani bitkilerle kaplı bataklık gibi yerleri de görüyoruz.

Oldukça eğlenceli bir sunumu olan fragmanı, aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!