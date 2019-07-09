Gearbox Software, Borderlands 3'ün Yeni Detaylarını Paylaştı

Gearbox Software, geçtiğimiz hafta sonunda Orlando şehrinde düzenlenen Guardian Con 2019 etkinliğine katılımda bulundu. Burada bir panel düzenleyen Amerika menşeli şirket, Borderlands 3 ile ilgili yeni detaylar paylaştı.

Verilen ilk detayda, son dönemde Apex Legends de dahil çoklu-oyuncu destekli oyunlarda karşımıza çıkmış olan Pinging sisteminin Borderlands 3 oyununda da karşımıza çıkacağı duyuruldu. Bu sistem sayesinde, oyun sırasında herhangi bir şekilde konuşmaya gerek duymadan oyuncuların takım arkadaş(lar)ına düşmanları, sandıkları, silahları ve diğer dikkat çekecek şeyleri işaretleyerek yerlerini göstermelerine olanak tanınacak. İşaretlenen şey veya şeyler sadece mini haritada değil aynı zamanda bölüm içinde de işaretlenmiş olacak ve oyuncuların birbirlerine kolayca gözünden kaçabilecek şey(ler)i elde etmelerini sağlamış olacaklar ki bu da kaliteli bir takım oyununu sağlayacak.

Bir diğer dikkat çeken özellik ise düello sisteminin Borderlands 3 ile geri dönüyor oluşu ve bu defa daha da gelişmiş bir şekilde dönecek. Öyle ki Free-for-All Dueling sayesinde herkes tek olacak şekilde takım arkadaşlarınızla düello yapabilmeniz mümkün olacak.

Gearbox Software eşleşme sisteminin de geliştirildiği duyurdu. Buna göre eşzamanlı olmayan eşleşme sisteminin bulunacağı Borderlands 3 oyununda, kooperatif oynamak için oyuncu ararken bir yandan da oynamaya devam edebileceksiniz. Ayrıca belirli modlar için etkinlik grubu tabanlı veya ana senaryoda benzer seviyede aşama kaydetmiş oyuncular da arayabileceksiniz.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mayıs ayının başında gerçekleştirilen oynanış gösterimi öncesinde ECHOcast Twitch eklentisinin duyurusu yapılmıştı. Bu eklenti sayesinde, Twitch hesabınız ile SHiFT hesabınızı birbirine bağladıktan sonra, yayıncının yayınına katılabiliyorsunuz. Hazır setlerini (loadout) ve yetenek ağaçlarını inceleyebiliyor ve izlediğiniz süre boyunca da kendi oyununuz için ganimet toplayabiliyorsunuz. Gearbox Software nihai oyunda bu sistemin geliştirileceğini söylüyor. Öyle ki belirli durumlarda yayıncının oynadığı etkinliklere dahil olabileceksiniz. Mesela Moxxi Mixer ve Badass Viewer etkinlikleri gibi.

Son olarak engelli olan oyuncular da unutulmuş değiller. Xbox Adaptive Controller ile tam olarak uyumlu olacak Borderlands 3 oyununda, sisteminiz fark etmeksizin tuş dağılımını yeniden ayarlayabilmeniz mümkün olacak. Buna ek olarak nişan alma yardımı ve metin boyutunu, saydamlığını ve rengini de ayarlayabileceksiniz.