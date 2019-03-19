Gearbox Software, Bulletstorm için Bir Şeyler Planlıyor

Gearbox Software cephesinde bu ara büyük bir PAX East 2019 hareketliliği var. 28 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan etkinliğin ilk gününde Amerika menşeli geliştirici ve yayıncı, Gearbox Main Theater Show adı altında bir panel düzenleyecek. Bu panel sırasında yeni duyurular gerçekleştirecek olan Gearbox Software, Twitter hesabı üzerinden ara ara oyuncuları heyecanlandıracak paylaşımlar gerçekleştirmişti. Bunlardan ilki, bariz bir şekilde Borderlands 3 ile ilgiyken, bir diğeri ise henüz ne olabileceği konusunda herhangi bir fikir sahibi olamadığımız bir yapıma işaret olmuştu. Şirketin yeni Twitter paylaşımı, Bulletstorm: Full Clip Edition ile alakalı bir şeylerin yolda olduğunu gösteriyor.

2017 yılı içerisinde tasarımcılığı Cliff Bleszinski tarafından yapılmış ve People Can Fly ile Epic Games ortaklığında geliştirilmiş olan Bulletstorm, Bulletstorm: Full Clip Edition adı altında yeniden satışa sunulmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan bu sürüm, Gearbox Software tarafından yayınlanıyor. Yeni Twitter paylaşımı ise doğrudan bu oyun ile bağlantılı.

“Time to tease another game for PAX!” pic.twitter.com/iSe5PTBwMi — Gearbox Official (@GearboxOfficial) 18 Mart 2019

Bildiğiniz gibi Bulletstorm: Full Clip Edition için Duke Nukem Bundle adı altında alternatif bir sürüm de mevcut. Bu sürümü aldığınız zaman, Duke Nukem, Grayson Hunt karakterinin yerine geçiyor ve senaryoyu da başından sonuna kadar Duke Nukem olarak oynayabiliyorsunuz. Yukarıdaki Twitter görseli de buna gayet güzel bir örnek olmuş ama hemen altındaki "PAX için yeni bir oyunu ortaya çıkartma zamanı!" yorumu da kafaları karıştırmıyor değil. Gearbox Software, Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle için ne gibi bir plan veya planlar yapıyor mu bilmiyoruz ama bir ihtimal oyunun olası bir Switch versiyonu üzerinde çalışılıyor olabilir.