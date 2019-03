Gearbox Software, Bulletstorm için Bir Şeyler Planlıyor

Gearbox Software cephesinde bu ara büyük bir PAX East 2019 hareketliliği var. 28 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan etkinliğin ilk gününde Amerika menşeli geliştirici ve yayıncı, Gearbox Main Theater Show adı altında bir panel düzenleyecek. Bu panel sırasında yeni duyurular gerçekleştirecek olan Gearbox Software, Twitter hesabı üzerinden ara ara oyuncuları heyecanlandıracak paylaşımlar gerçekleştirmişti. Bunlardan ilki, bariz bir şekilde Borderlands 3 ile ilgiyken, bir diğeri ise henüz ne olabileceği konusunda herhangi bir fikir sahibi olamadığımız bir yapıma işaret olmuştu. Şirketin yeni Twitter paylaşımı, Bulletstorm: Full Clip Edition ile alakalı bir şeylerin yolda olduğunu gösteriyor.

2017 yılı içerisinde tasarımcılığı Cliff Bleszinski tarafından yapılmış ve People Can Fly ile Epic Games ortaklığında geliştirilmiş olan Bulletstorm, Bulletstorm: Full Clip Edition adı altında yeniden satışa sunulmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan bu sürüm, Gearbox Software tarafından yayınlanıyor. Yeni Twitter paylaşımı ise doğrudan bu oyun ile bağlantılı.

“Time to tease another game for PAX!” pic.twitter.com/iSe5PTBwMi