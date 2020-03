Bugün oyun dünyası olarak bir üzücü haber daha aldık, sevgili Tamindir takipçileri. Gearbox Software Kurucu Ortağı Landon Montgomery vefat etti.

Landon Montgomery oyun dünyasındaki kariyerine 1996 yılında Virtus stüdyosunda Deathmatch Maker oyunu için Bölüm Tasarımcısı pozisyonunda başlamıştı. Daha sonradan Bethesda Softworks çatısı altında Sanatçı / Bölüm Tasarımcısı pozisyonlarında da bulunduktan sonra, 1999 yılında kurulan Gearbox Software şirketinin kurucu ortaklarından birisi olmuştu.

On bir yıl sonra yani 2010 yılında Gearbox Software ile yollarını ayıran Montgomery, kısa bir süreliğine Daybreak Game Company LLC'nin Genel Müdür pozisyonunda bulunduktan sonra, geçtiğimiz Kasım ayında NVIDIA çatısı altında Üretici olarak çalışmaya başlamıştı.

Kariyeri boyunca Half-Life, Brothers in Arms, Halo: Combat Evolved ve Borderlands dahil birçok oyun üzerinde çalışmış olan Landon Montgomery'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Bu üzücü gelişmenin ardından Gearbox Software Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kurucu ortaklarımızdan birinin, Landon Montgomery'nin vefat ettiğini öğrendikten sonra kalbimiz kırıldı. İlk yıllarımızda, yolumuzu çizmede Landon'ın büyük yardımı olmuştu. Her daim minnettar olacak ve hayatlarımızın birer parçası olduğu için hatırlayacağız. Bu zorlu süreçte, düşüncelerimiz, desteğimiz ve sevgimiz ona en yakın olanlarla bir." sözlerine yer verildi.

Bu paylaşıma alıntı yapan Randy Pitchford ise, "Landon, Half-Life ve Halo üzerindeki çalışmalarımızdan, ilk orijinal oyunumuz Brothers in Arms'a kadar olan oyunlarımızın hatıralarında yaşamaya devam edecek. Hoşça kal, Landon." diyerek sözlerini ekledi.

Landon will live on in the memory of our earliest games from our work with Half-Life and Halo to the creation of our first, original game Brothers in Arms. Aloha, Landon. https://t.co/vuBi3MYJp5