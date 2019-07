Gears 5 için Düzenlenecek Versus Teknik Testinin Tarihleri Duyuruldu

Xbox One ve PC platformunun iddialı yapımlarından olan Gear 5, 10 Eylül 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. E3 2019 fuarı sırasında etkileyici bir fragmana ek olarak Escape modu için oynanış videosu gösterilen oyun için bu ay içerisinde Xbox One ve PC platformlarında Versus modu ile ilgili teknik testin gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Kısa bir süre önce Xbox sayfası üzerinden Gears 5 ile ilgili yeni bir duyuru daha yapıldı. The Coalition tarafından yapılan duyuru ile Versus teknik testi ile ilgili merak edilen detaylar paylaşıldı. Buna göre, 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü TSİ 20:00 sıralarında ön-yüklemeye açılacak teste Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate aboneliği olan veya oyunu ön-sipariş ile almış oyuncular katılımda bulunabilecekler. İlk safha 19 Temmuz 2019 Cuma günü TSİ 20:00 ile 21 Temmuz 2019 Pazar günü TSİ 20:00 arasında gerçekleşecek. İkinci safha için ise 26 Temmuz 2019 Cuma günü TSİ 20:00 ile 29 Temmuz 2019 Pazar günü TSİ 20:00 arası belirlenmiş.

Versus teknik testi sırasında her iki platformun oyuncuları Gears 5 oyununun rekabete dayalı modu Escalation'ın yanı sıra Arcade, King of the Hill, seriyle yeni tanışanların alıştırma yapabilecekleri Bootcamp ve Tour of Duty modunu deneme fırsatı bulacaklar. Oyuncular Tour of Duty modundaki meydan okumaları tamamlayarak teknik test afişini ve ek meydan okumaları tamamlayarak üç Versus silah görünümünü açabilecekler.

Son olarak, teknik test için belirlenmiş olan sistem gereksinimleri ise şöyle;

NOT: Eğer okumakta zorluk çekerseniz, resmin orijinal çözünürlüğüne buradan ulaşabilirsiniz.