Gears 5'in Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı: Bu Sonbaharda Geliyor!

Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5, bildiğiniz gibi E3 2018 fuarında duyurulmuştu. Ara ara verilen tadımlık bilgilerin dışında geride bıraktığımız bir senelik süreci oldukça sessiz geçiren The Coalition, E3 2019 ile geri döndü.

Xbox One ve PC için geliştirilmesine devam edilen oyun için geçtiğimiz ay sınıflandırma yapan Tayvan menşeli sınıflandırma kuruluşu, oyunun 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını ortaya atmıştı. Söz konusu kuruluşun resmi bir yer olması ise bu ihtimali oldukça güçlü kılıyordu ama yine de nihai olarak Microsoft tarafında yapılan açıklamayı beklemeye başlamıştık ve o beklenen açıklama E3 2019 sırasında geldi. Evet Gears 5, 10 Eylül 2019 tarihinde Xbox One ve PC için satışa sunulacak.

Ancak hepsi bu kadar değil tabii ki. Oyunda ayrıca Escape ve Map Builder olmak üzere iki yeni modun bulunacak olmasının yanı sıra Versus ve Horde modlarının da geri döneceğini öğrendik. Escape modu üç kişilik kooperatif bir oyun modu olacak. Amaç ise düşmanlarımızın yuvalarını içeriden çökertmeye çalışmak. Map Builder ile kendi zevkimize göre Escape modu haritaları oluşturabilecek ve sonrasında da arkadaşlarımız ile oynayabileceğiz.

Versus modu önümüzdeki ay Gears 5 için yapılacak olan teknoloji testi sırasında oynanabilir olacakken, Horde modu ise GamesCom 2019 fuarında katılımcıların bizzat deneyebilecekleri bir mod olacak.

Son olarak, Gears 5 oyununu ön-sipariş ile aldığınız takdirde, Terminator: Dark Fate içerikli karakter paketi hediyeniz olacak ve T-800 Endoskeleton olarak oynayabileceksiniz.