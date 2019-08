Gears 5'in Escape ve Harita Yaratma Modları İçin Yeni Videolar Yayında

Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5 için artık bir aylık bir zaman kaldı. 10 Eylül 2019 tarihi geldiğinde Kait Diaz ve arkadaşları ile yine oldukça tehlikeli bir maceraya atılacağız. Microsoft ve The Coalition ise bu süre zarfında oyunun tanıtımlarını yapmaya devam edecekler. Gears 5 için Escape ve harita yaratma modlarının gösterildiği üç yeni video yayınlandı.

E3 2018 fuarında The Coalition tarafından duyurulmuş olan Gears 5, Gears of War 4 oyununun sonrasındaki bir zamanda geçecek. Bu defa ana karakterimiz Kait Diaz. Konuya göre hem karakterimizin düşman ile bağlantısını hem de Locust kökenini ortaya çıkartacağız.

Bu senenin E3 fuarında da Microsoft sunumunun yıldızlarından olan Gears 5 için Escape modunun duyurusu yapılmıştı. Üç kişiyle oynanabilen bu meydan okuma modunda, öncelikle Locust kovanuna sızmanız gerekiyor. Sonrasında bombaları kurmalı ve zaman dolmadan kovandan kaçmalısınız. Tabii ki, kaçış sırasında başınıza tebelleş olacak kıyamet kadar yaratık olacak. Bu yaratıkları ister mermi manyağı yapabilir isterseniz de gizlice ortadan kaldırabilirsiniz. Her halükarda oldukça heyecanlı bir mod sizleri bekliyor.

İkinci videoda Gears 5 oyununun harita yaratma sistemine değiniliyor. Bu sistem sayesinde Escape modu için kendi zevkinize göre haritalar yaratabileceksiniz. Mekanların tasarımlarından tutun da karşınıza çıkacak olan düşmanların türüleri ve kullanacakları silahlar, ana düşmanların bulunacakları odalar, hayatta kalabilmek için toplayacağınız kaynaklar ve konumlandırılmaları ve modun kalbinde olan zehrin etkisi ve yayılma hızı dahil her şeyi en ince ayrıntısına kadar tasarlayabilmeniz mümkün olacak.

Haritanızı tamamladıktan sonra genel bir bakış atmak serbest kamera ile üzerinde dolaşabilir ve içinize sinmesi durumunda hem arkadaşlarınız davet edebilir hem de yayınlayarak diğer oyuncuların denemesini sağlayabilirsiniz.

Üçüncü ve son video ise Gears 5 oyununun limitli olarak üretilmiş Xbox One X paketinin kutu açılış videosu olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel pakette özel tasarım bir Xbox One X, beraberinde bir kol, Gears of War Ultimate Edition, Gears of War 2, Gears of War 3 ve Gears of War 4 oyunlarının dijital sürümleri, Gears 5 oyununun Ultimate sürümü, bir aylık Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold abonelikleri ve oyun içinde kullanabileceğiniz Ice Kait ve Ice Jack karakter görünümleri bulunuyor.