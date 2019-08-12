Gears 5'in Geliştirilme Sürecinin Tamamlandığı Duyuruldu

Son günlerde çıkışını sabırsızlıkla beklediğimiz oyunlardan ikisinin geliştirilme süreçlerini tamamladıklarını öğrenmiştik. Biri Control, diğeri de Borderlands 3 idi. Bu oyunların arasına Gears of War serisinin yeni oyunu da katıldı. Microsoft ve The Coalition, Gears 5 için geliştirilme aşamasının tamamlandığını duyurdular.

Xbox resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda konuşan The Coalition Başkanı Rod Fergusson, "The Coalition olarak hepimiz Gears 5'i dünya ile paylaşacağımız için daha fazla heyecanlanamazdık. Hayranlarımız için oldukça sıkı çalışan ekibimize teşekkür etmek istiyorum ve umuyoruz ki Gears 5'i oynamak için sizler de bizim kadar heyecanlanmışsınızdır." yorumunda bulundu ve şöyle devam etti: "Bu stüdyo özdeyişimiz 'eğer uzağa gitmek istiyorsan birlikte git'i kullanarak markayı götürebildiğimiz en ileri nokta."

Çıkışı ile Xbox Game Pass servisine de gelecek olan Gears 5 oyununda bildiğiniz gibi beş farklı mod bulunacak. Bunların başında tabii ki ana senaryo var. Diğerleri ise Versus, Horde, Escape ve harita yaratma modu olarak sıralanıyorlar ve modların tamamı Xbox One X konsolunda 4K 60 FPS deneyimi sunacak. Ayrıca Cross-Play desteği sayesinde PC ve Xbox One oyuncuları birbirlerine karşı veya kooperatif olarak birlikte oynayabilecekler.

Hazır modlardan bahsetmişken, Microsoft ve The Coalition oyunun Horde modu 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 18:00 sıralarında gerçekleştirilecek olan Inside Xbox programında, ana senaryo modu ise TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan özel canlı yayın sırasında karşımıza çıkacak.

Son olarak, Gears 5 oyununun tamamlanması ile başarım listesi de resmi olarak yayınlandı. Buradan göz atabileceğiniz başarım listesinde eski Nintendo Amerika Başkanı Reggie Fils-Aime'ye hoş bir saygı gösterisinde bulunulmuş. Öyle ki, oyunun başındaki antreman bölümünü tamamladığınızda My Body Is Ready adıyla bir başarım açılıyor. Fils-Aime bunu E3 2007 fuarındaki Wii Fit tanıtımı sırasında Wii Balance Board'u denemeye gönüllü olduğu zamanda söylemişti. Daha sonrasında ise bu oyun dünyasında birçok defa kullanılmıştı.