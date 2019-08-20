Gears 5'in Horde ve Ana Senaryo Modundan Fragmanlar

GamesCom 2019 fuarının Açılış Gecesi Canlı Yayını en nihayetinde gerçekleşti. Açılış ise Gears 5 fragmanları ile oldu. Microsoft ve The Coalition, Horde modu ve ana senaryo modu ile ilgili fragmanlar yayınladılar.

Horde modu seriye Gears of War 2 oyunuyla katılımıştı. Bu zamana kadar birçok oyunda gördüğümüz üzere dalga dalga akan düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalıştığımız bir mod ve Gears 5 oyununda da karşımıza çıkacak. İster tek başınıza, isterseniz de aynı makine üzerinden bölünmüş ekranda kooperatif olarak veya çevrimiçi kooperatif olarak arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Ancak bu defa bir farklılık olacak. Öyle ki Horde modunda seçeceğiniz karakterlerin her birinin kendisine özgü Ultimate yeteneği de olacak. Mesela JD Fenix hava saldırısı çağrısında bulunabilecekken, Kait düşmanların kafasını karıştırmak için kendisinin hologram versiyonunu gönderebilecek. Ekip olarak özel yeteneklerinizi kullanarak güçlü bir defans oluşturup, güç eşyaları toplayıp ve karakterlerinizin yeteneklerine seviye atlatıp daha etkili direniş gösterebileceksiniz.

Öte yandan Horde modunda Jack karakterini de kullanabilmeniz mümkün olacak. Ekibin robot karakterlerinden olan Jack için herhangi bir koruma gerekmiyor. Kendisi takım arkadaşları için takviye olacakken, düşmanları da yaratıldıkları güne pişman edebilecek. İlerleyen zamanlarda oyuna yeni karakterler de eklenecekmiş.

Eğer modda Gears 5 karakterlerini yönetmeyi istemezseniz, Halo: Reach karakter paketinin yayınlanacağını söyleyelim. Bu paketin içeriğinde Emile-A239 ve Kat-B320 olmak üzere iki Spartalı asker bulunacak. Bu iki karakteri hem Horde hem de Versus modlarında seçebileceksiniz. Gerek Ultimate sürümünü alanların gerekse de Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin erişim sağlayabilecekleri bu paketin içerisinde ayrıca Jack için farklı bir görünüm, takım afişi ve silah setinden oluşan Noble Team temalı kozmetik ürünler de bulunacak.

Yeni özelliklerden bir tanesi de Power Taps olacak. Bu özellik sayesinde üssünüzü haritanın diğer bölgelerine taşımanız mümkün olacak. "Peki bunun getirisi ne olacak?" diye soracak olursanız, Power Taps üssünüzü farklı noktalara taşıyarak size ihtiyacınız olan ek güç ve ödülleri toplamanız için imkan sunacak.

Son olarak, AAPE giyim şirketi ile yapılan iş birliği neticesinde Gears 5 temalı kıyafetler aldığınızda Black Camo Lancer silah kaplaması dahil oyun için kozmetik ürünler açabileceksiniz. İlk kıyafetler ise 30 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulmaya başlanacak.

Gears 5 oyununun Horde modu ve Halo: Reach karakter paketi için hazırlanan fragmanları oynanış kısımlarının yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gelelim ana senaryo fragmanına. Bu zamana kadar Gears 5 ile ilgili E3 2018 duyurusu sonrasında ana senaryo ile ilgili yeni bir fragman görememiştik. GamesCom 2019 ise bunun değiştiği fuar oldu. Açılış gecesi canlı yayını Gears of War serisinin güncel oyunu için hazırlanmış olan fragman ile başladı. Hikaye moduyla ilgili birçok yeni sahneyi gördüğümüz oyunda, yeni Swarm türü düşmanın ne derece ciddi bir tehlike olabileceğini de tam anlamıyla görmüş oluyoruz.

Keyifli seyirler dileriz!