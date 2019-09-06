Gears 5'in İnceleme Puanları Yayınlandı

İlk oyunu Xbox 360 konsoluna çıkmış olan Gears of War serisi, yoluna Xbox One ve PC platformlarında devam edecek. Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen Gears 5 için inceleme puanları da ortaya çıktı.

Serinin beşinci ana oyunu resmi olarak 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak ama erken erişim gibi bir şansınız var. Tabii ki bunun için Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine ihtiyacınız olacak. Aktif bir aboneliğiniz var ise Gears 5 oyununu bugün itibarıyla oynamaya başlayabiliyorsunuz.

Kait Diaz hanımın hikayesine ortak olacağımız ve Sera gezegeninin içinde olduğu büyük tehdidi ortaya çıkartacağımız oyunun Metacritic sitesinde Xbox One ortalaması 86 / 100, PC ortalaması ise 82 / 100.

İnceleme puanlarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Gears 5 İnceleme Puanları