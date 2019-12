Gears 5 - Operation 2: Free For All Haftaya Başlayacak

Gears 5 oyununun çıkışı öncesinde açıklama yapan The Coalition, serinin güncel oyununa üç ayda bir Operations adı altında yeni içeriklerin ekleneceğini duyurmuştu. Eylül ayındaki Operation 1: Launch sonrasında, Operation 2: Free For All için 11 Aralık 2019 tarihi belirlendi.

The Coalition tarafından paylaşılan detaylara göre ilk olarak Gears of War: Judgment oyununda karşımıza çıkan Free For All modu Pit, Core, Nethercutt haritalarıyla Gears 5 oyununda geri dönecek. On dört oyuncuya kadar destek sunacak bu Versus modu, ilk etapta öne çıkan playlist olarak yer alacak ama ocak ayında sıralamalı moda dönüştürülecek. Galip gelebilmek için otuz infaz gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Operation 2: Free For All ile gelecek olan tek mod Free For All olmayacak. Hızlı tempolu görev modu olan Arcade Blitz, deneyebileceğiniz bir başka mod olacak. Ekip olarak oynayabileceğiniz bu modda hızlı bir şekilde hareket eden tepeler ve bu tepelerde duran puanlar olacak. Hedefiniz ise bu puanları toparlamak. Bu modda, sadece puanları toplamaya odaklanabileceğiniz veya rakiplerinizi tepelerden uzak tutmak için kullanabileceğiniz iki farklı karakter tipi olacak.

Bir diğer mod ise 2v2 Gnashers. Hedefinizin karşı takımı yok etmek olacağı bu modda, aynı zamanda takım arkadaşınıza da göz kulak olmanız gerekecek. 2v2 Gnashers beraberinde Boxes ve Foundation Mid adıyla iki yeni haritayı getirecek.

The Coalition Operation 2: Free For All ile dört yeni karakterin daha oyuna ekleneceğini duyurdu. Bu karakterlerden ikisi, Heroes tarafı için Lizzie Carmine (Tank) ve Damon Baird (Mühendis) ve Sürü, Kaçış ve Arcade modlarında seçilebilir olacaklar. Diğer ikisi ise Villians tarafı için Jermad ve Locust Drone ve bu iki karakteri de sadece Arcade modunda seçebileceksiniz. Önümüzdeki yıl bu ikiliye Kantus da katılacak.

Bunların dışında Mac, Keegan ve Lahni üçlüsünün de Sürü modunda oynanabilir olacağı söyleniyor. Dahası ise kaçış modunda kazandığınız tüm seviyeler ve yetenek kartları Sürü moduna uygulanacak.

Son olarak, Free-For-All ve 2v2 Gnashers ile gelecek beş haritaya ek olarak sürü ve karşılıklı modlarında seçilebilir olacak Allfathers Arena ve Lift Operation 2: Free For All ile gelecek olan iki yeni harita olacak. Yani toplamda yedi yeni harita söz konusu.

Ayrıca harita yaratma modu için yirmi yedi yeni döşeme eklenecek ve Tour of Duty için bir takım geliştirmeler de yapılacak.