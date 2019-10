Gears 5 Oyuncusu 640 Gün Uzaklaştırma Cezası Aldı

Microsoft ve The Coalition, Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5'i geçtiğimiz ay satışa sunmuşlardı. Senaryo anlamında oldukça başarılı olan oyun, çok oyunculu modlar genelinde oyuncuları eğlendirmeyi başarıyor ama her oyunda olduğu gibi bu oyunda da karşılaşmaları yarıda bırakanlar olmuyor değil. Tat kaçıran böylesi durumlar için bazı yayıncılar ve geliştiriciler önlem olması için çeşitli cezalandırma sistemiyle karşımıza çıkabiliyorlar. The Coalition da Gears 5 için kendisine özgü bir ceza sistemini devreye soktu.

Twitter üzerinden ceza sistemiyle ilgili bir paylaşım yapan The Coalition, "Oyundan çıkış yapanlar önceki davranışlarına bağlı olarak bir aydan bir yıla kadar süren uzaklaştırma alacaklar. Dizginsiz bir şekilde çıkış yaparak alacağınız uzaklaştırma cezasının süresi bu olacak. Dikkate alın. Önümüzdeki birkaç saatte etkilenmiş olan kullanıcıların cezaları kaldırılacak ama uzaklaştırmadan bir çıkış uzakta olacaklar. Uyarınız yapıldı."

Quitters have been receiving month to year long suspensions for prior behavior.



This is how long you can be suspended for being a rampant quitter. Take heed.



Over the next few hours, impacted users will be un-suspended, but 1 quit away from suspension.



You have been warned. — The Coalition Studio (@CoalitionGears) 10 Ekim 2019

Çoğu kullanıcı bu ceza sisteminin oldukça zalimce olduğunu ve önemli bir işlerinin olması veya bağlantının kopması gibi ellerinde olmayacak nedenlerden dolayı oyundan çıkmak durumunda kalacaklarını dile getirerek tepkide bulunmuşlardı. Buna karşılık olarak İletişimler Yöneticisi Dana Sissions da bir seferlik olmak üzere bağlantısı kopan kullanıcıların geri katılmalarına izin verileceğini açıkladı.

Ancak bir kullanıcı altı yüz kırk gün gibi muazzam bir ceza aldı. Aldığı cezayı Reddit ve Twitter üzerinden paylaşan kullanıcı durumdan şikayetçi olsa da, daha sonradan yapılan incelemeler sonucunda İletişimler Yöneticisi Dana Sissions manueldoloni isimli bu kullanıcının yirmi bir karşılaşmanın on sekizinde oyundan çıktığını belirtti. Yani manueldoloni oyundan çıkışlarını alışkanlık haline getirmiş ve The Coalition da buna hiç acımamış. Bu olay da bir bakıma geliştirici stüdyonun ne denli ciddi olduğunun bir nevi kanıtı oldu. Yani dikkatli olmanızı öneriyoruz.