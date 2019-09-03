Gears 5, Serinin Gelmiş Geçmiş En Büyük Oyunu Olacak

Dün itibarıyla sona eren PAX West 2019 etkinliği sırasında, Xbox Live Programlama Yöneticisi Larry Hryb ve The Coalition stüdyosundan Rod Fergusson bir panel düzenlediler. Bu panel sırasında ikili Gears 5 hakkında bolca sohbet ettiler. Bu sohbet sırasında, haliyle oyun ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Bu detaylardan ilkinde, oyunun gelmiş geçmiş en büyük Gears serisi oyunu olacağı ortaya çıktı. Üçüncü bölümü örnek olarak gösteren ikili, bu bölümün herhangi bir Gears of War bölümünden elli kat daha büyük olacağını söylüyorlar. Sırf buradan bakarak Gears 5 oyununun ne kadar büyük bir oyun olacağını net olarak görebiliyoruz.

Oyunda bildiğiniz gibi yeri geldiğinde kendi seçimimizi uygulayabileceğiz. Geliştirici ekibe göre bu seçimleri somutlaştıracak olan elementlerden bir tanesi Jack olacakmış. Bunun nedeni ise çatışmayı etkileyecek rol yapma oyunu elementleri sunulacak olması. Bizi koruyabilecek, iyileştirebilecek, mesafeye duyarlı tuzaklar kurabilecek ve çok daha fazlasını yapabilecekmiş. Bu bağlamda yeni çatışma becerisi ve dört tane de pasif becerisi olacakmış. Senaryo boyunca Jack'in bu becerilerini açabilecek ve ekleme yapabileceğimiz bileşenler de bulabilecekmişiz. Nihai becerileri ise yan görevler ile açılabiliyormuş. Jack ile ilgili bir diğer önemli detay ise, eğer boşta ise Y ile kontrol edebilecek oluşumuz.

Oyuncu seçimleriyle ilgili bir diğer şey ise bir çatışmaya zorlanmak yerine oyuncunun bir çatışma başlatmasına olanak tanınıyor olması. Bununla birlikte, herhangi bir siperin arkasına saklanıp da ateş etmek yerine kafanızda bir kurgu oluşturarak çatışabileceksiniz. Jack ise en büyük yardımcınız olacak. Kendisi gerektiğinde size paravan oluşturabilecek.

Seçimlerle ilgili denklemin bir diğer önemli noktası ise The Skiff bölümü olacakmış. Temponun kontrolünün tamamıyla bize verileceği bu bölümde, ne zaman çatışmaya gireceğimize ve ne zaman araştırma yapacağımıza biz karar verecekmişiz.

Ana senaryonun iki yüzünün olacağı söyleniyor. Aslında bu halihazırda bildiğimiz bir detay ama yine de bir kez daha üzerinden geçilmek istenmiş. Hikayenin bir yüzü Gears of War 4'ün sonunda aldığı bilgi doğrultusunda Kait ile ilgili olacakken, diğer yüzünde de Sera gezegeninde Swarm nedeniyle artan tehdidi konu alan bir savaş hikayesine ortak olacağız.

Son olarak, Relic Weapon'lar senaryo boyunca bulacağımız silahların alternatif versiyonları olacakmış. Crimson Omen ise bu tür silahlar yakında olduğunda bize haber verecekmiş. Ayrıca arkadaşlarımızla oynadığımız için bize ödül olarak verilecek Gears Allies, Adaptive Controller şekilde kontrolleri yeniden düzenleyebilecek olmak, bütün yan görevlerin farklı olması ve Versus'un on bir farklı rekabetçi moduyla gelecek olması da Gears 5 hakkında paylaşılan diğer detaylar oldular.