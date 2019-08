Gears 5, Steam'de Windows 7 Yüklü Bilgisayarlarda Oynanabilecek

Gears of War serisi beşinci oyunu ile sağlam bir geri dönüş hazırlığı yapıyor. The Coalition stüdyosunun geliştirmiş olduğu Gears 5, Xbox One ve PC için 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz varsa, ek bir ücret ödemeden ilk günden oyuna sahip olabileceksiniz. Gears 5 ile büyük buluşmaya üç haftadan az bir zaman kalmışken PC cephesinden müjdeli bir haber geldi.

Windows 10 açık ara dominasyonuna devam ediyor olmasına rağmen Windows 7 kullananların sayısını da küçümsememek lazım. Öyle ki son yapılan Steam Donanım ve Yazılım Araştırmasına göre bu işletim sistemini kullananlar %20'den fazlalar ve bu kullanıcılar Gears 5 oyununu sistemlerinde oynayabilecekler.

Microsoft ve The Coalition, serinin yeni oyununun nihai sistem gereksinimlerini Steam ve Microsoft Store üzerinden yayınladılar. Ancak ortada kafa karıştırıcı bir detay var. Öyle ki, Microsoft Store sayfasındaki sistem gereksinimlerinde işletim sistemi olarak Windows 10'dan aşağısı kurtarmıyorken Steam sayfasındaki en düşük sistem gereksinimlerinde Hizmet Paketi 1 yüklü olan Windows 7 (64-Bit) kabul görüyor.

Oluşan bu kafa karışıklığından sonra, soluk tabii ki sosyal medyada alındı. Gears 5 oyununun Çoklu-Oyuncu Tasarım Yönetmeni Ryan Cleven, Twitter üzerinden kendisine konuyla ilgili olarak sorulan soruya Steam listelemesinin doğru olduğu cevabını vererek onayladı. Gears 5 oyununun Steam versiyonu ayrıca takas kartları, başarım, bulut kaydı, kontrol kolu ve çapraz platform çoklu-oyuncu desteği de sunacağını söylemeden geçmeyelim.