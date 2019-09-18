Gears 5'te Artık Dave Bautista Olarak da Mücadele Edebilirsiniz

Ünlü WWE sporcusu Dave Bautista'nın hayallerinden bir tanesi Gears of War filminde oynamaktı ama şimdilik pek mümkün görünmüyor. Olası devam film(ler)inde belki görebiliriz ama kendisi Gears of War evrenine daha önceden dahil oldu. Dave Bautista, artık Gears 5 oyununun bir parçası oldu.

Batista olarak karşımıza çıkacak olan Dave Bautista, ayrı bir karakter olarak değil de Marcus Fenix için yapacağınız özelleştirme ekranında karakter görünümü olarak seçilebilecek. Buna rağmen, sanki ayrı bir karaktermiş hissiyatı yaratacağını söyleyelim. Öyle ki, karakteri için yedi yüzden fazla seslendirme yapmış ve bu seslendirmelerin bir kısmı da WWE karşılaşmalarında canlandırdığı The Animal karakterinden alıntı.

Peki bu karakter görünümünü açmak için ne yapmanız gerekiyor? Aslında özel bir şey yapmanız gerekmiyor. 28 Ekim 2019 tarihinden önce oyunu PC ve Xbox One fark etmeksizin oynadığınız takdirde Batista karakterini açmış olacaksınız. Sonrasında ise Horde, Versus ve Escape de dahil olmak üzere çoklu-oyuncu modlarının tümünde seçebileceksiniz.

Konuyla ilgili bir bildiri yayınlayan The Coalition patronu Rod Fergusson, "Batista seslendirme kabininde muazzam bir performans sergiledi. Gears ve Batista hayranlarının The Animal olarak Swarm ezişlerini görmeyi iple çekiyorum." yorumunda bulundu.