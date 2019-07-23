Gears 5'te Karakterleri Gerçek Parayla Almak Mümkün Olacak

Gears of War serisinin yeni oyunu Gears 5 için Versus teknik test süreci devam ederken, geliştirici stüdyo The Coalition da devam oyunu ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Eğer Gears 5 çoklu-oyuncu modlarındaki karakterleri açmak için uğraşmayı istemezseniz, gerçek para ile satın alabileceksiniz.

Daha önce sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde de bahsettiğimiz üzere Season Pass eklentisinin ve Gear Pack içeriklerinin Gears 5 oyununda olmayacaklarının müjdesi verilmişti. Haliyle oynanışa etki edecek içeriklere yeni oyunda gerçek parayla erişim sağlamak mümkün olmayacak. Ancak yine de zamandan tasarruf etmek isteyen oyuncular için Boost sisteminin olacağını öğrenmiştik. Bunun yanı sıra kozmetik ürünleri de istediğiniz takdirde gerçek para vererek anında satın alabileceksiniz.

GameSpot tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Çoklu-Oyuncu Tasarım Yönetmeni Ryan Cleven, karakterleri de gerçek para ile satın alabileceğimizi duyurdu. Cleven yeni yapının oyuncunun kararına saygı göstermek için oluşturulduğunu söylüyor. Yani satın alınabilir bir eşya kazanılabilir olmayacakmış. Aynı şekilde tam tersi de. Ücretsiz eşyalar da daimi olarak ücretsiz olacakmış. Bununla birlikte, her bir yeni karakterin oynanışa etki edeceğinden ve eşit bir oyun ortamı oluşturmanın hedeflenmiş olmasından dolayı çoklu-oyuncu modundaki karakterlerin hem kazanlabilir hem de gerçek para ile satın alınabilir olacağını söyledi.

Bu sistem bildiğiniz gibi Rainbox Six: Siege oyununda da kullanılıyor. Ancak karakterlerin hem kazanılabilir hem de belirli bir miktar para verilerek doğrudan açılabilir olması karşısında bahsi geçen eşitliğin nasıl sağlanabileceği büyük bir merak konusu olacak. Öte yandan, Gears 5 oyunundaki karakterleri Horde ve Escape modlarında da kullanabileceksiniz.

PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Gears 5, 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.