Gears 5'te Season Pass ve Gear Pack'ler Olmayacak

Gears 5 bu senenin büyük merakla beklenen oyunları arasında yer alıyor. E3 2019 fuarında yapılan duyuru ile 10 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağı kesinleşen oyun, Türkçe altyazı desteğiyle de gelecek.

Gears 5 sayfası üzerinden yapılan açıklama yapan The Coalition, dördüncü oyunun kozmetik oyun içi ödeme ve kart sistemi ile ilgili yapılan geri dönüşleri gözden geçirildiğini söylüyor. Gears 5 oyununda Season Pass eklentisinin ve Gear Pack içeriklerinin olmayacağının müjdesi verildi.

İlk olarak eşleşme sistemi ve Private Play için bütün indirilebilir içerik haritaları ücretsiz olacak. Yani arkadaşlarınızla birlikte geçirmek isteyeceğiniz keyifli anlar hiçbir şekilde sekteye uğramayacak.

İkinci olarak, Tour of Duty isimli yeni bir sistemle karşılaşacakmışız. Sezonluk olarak işleyecek bu sistemde seviye atlamak ve özelleştirme içeriği kazanabilmek için meydan okumaları ve Medal’ları tamamlayacaksınız. İşin güzel yanı ise her bir özelleştirme eşyasını kazanmak için ne yapmanızın gerektiğini bilecek olmanız. Herhangi bir Premium içeriğin olmaması da bir başka güzellik. Aynı ödülleri Escape veya Versus modlarındaki liderlik sıralamalarına bağlı olarak doğrudan kazanmak da mümkün olacakmış.

Öte yandan, özelleştirme eşyaları Iron adı verilen oyun içi kredi ile de satın alınabilecekmiş. Iron tahmin edebileceğiniz üzere gerçek para ile satın alınabiliyor, ama her bir Tour of Duty sezonunda sınırlı miktarda da kazanılabiliyormuş. Iron ile alabileceğiniz eşyalar da sadece kozmetik odaklı olacaklar.

Gears 5 oyunundaki Supply sistemine bağlı olarak bütün çoklu-oyuncu modlarında her dakika ikmal sandığı (Supply Drop) ile çeşitli eşyalar gönderilecekmiş. Bu eşyalar rastgele seçilere gönderilecekmiş ve eğer herhangi bir şekilde aynı eşyadan ikinci kez gelirse, ikinci kez gelen eşya Supply eşyaları üretmek için kullanabileceğiniz Scrap haline getirilecek. The Coalition ikmal sandıklarının ve ikmal sandığı içeriklerinin gerçek para ile alınamayacağını söylüyor.

Son olarak, Gears 5 oyununda Boost adı verilen takviye sistemi de olacak. Tercihe bağlı olarak satın alınabilir olacak Boost'lar, çoklu-oyuncu modunda iki kat XP, Horde ve Escape modlarında iki kat karakter XP ve iki kat hızlı Supply Drop gelişimi elde edebileceksiniz.