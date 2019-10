Gears 6'nın İlham Kaynaklarından Biri The Handmaid's Tale Olabilir

Gears (veya Gears of War) serisinin güncel oyunu Gears 5, Eylül ayında PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Dördüncü oyundan devraldığı konuyu devam ettiren beşinci oyunun oldukça beğenildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki seri için sırada ne var? Hem Microsoft hem de The Coalition için büyük bir marka olan serinin elbette yeni oyununu göreceğiz. İlk detayları almak için çok erken ama geliştirici stüdyo yeni oyunun geliştirilme aşaması öncesi hazırlıklarına çoktan başlamış.

Son oyunun Sanat Yönetmeni Aryan Hanbeck, video oyun bestecisi Hamidreza Nikoofar tarafından düzenlenen bir Podcast yayınına katılmış. Burada ilginç olabilecek bir açıklama yapmış olan Hanbeck, sanat ekibine Hulu üzerinden yayınlanan ve endişe dolu bir yaşamın anlatıldığı The Handmaid's Tale (Hizmetçinin Hikayesi) dizisini izlemelerini söylediğini dile getiriyor. Dizinin sıradaki Gears oyunu için ilham kaynakları arasında yer alacağını da sözlerine ekliyor.

"Kompozisyon, renk, çekim sanatı ve simgecilik fiilen gerçekten muazzamdı. İzledim ve 'Gears 6'da bunun daha fazlasını sunmanın yollarını bulmalıyız.' diye düşündüm."

Oynanış olarak elbette herhangi bir değişim yaşanmayacak ve aşina olduğumuz yoğun tempolu oynanışın olduğu bir Gears 6 göreceğiz ama gerek hikaye derinliği, gerek karakterlerin hissiyatları ve içinde bulunacakları ruh halleri, gerekse de bunların oyuncuya aktarımı açısından ucundan kıyısından bir benzerlik olabilir pek tabii ki. Ayrıca kullanılacak olan renk paletini de buna dahil edebiliriz. Bizleri oldukça etkileyici bir devam oyunu karşılayacak olabilir. İlk detayları sabırsızlıkla bekleyeceğiz.