Gears of War 4 ve Castlevania: Lord of Shadow Ağustos'un Games With Gold Oyunlarından

Yaz mevsiminin son ayına girmeye yakın olduğumuz zamanda, Microsoft da ağustos ayının Games With Gold oyunlarını duyurdu.

Yapılan duyuruya göre Gears of War 4, Forza Motorsport 6, Torchlight ve Castlevania: Lords of Shadow, Xbox Live Gold abonelerine verilecek olan yeni ücretsiz oyunlar olacaklar.

Gears of War 4 (1 - 31 Ağustos 2019) - Xbox One

Gears of War 3 oyununun yirmi beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen Gears of War 4 oyununun konusuna göre, insanlık yavaş yavaş yaraları sarmaya ve Sera gezegeninin hava şartları da Imulsion sebebiyle karşı önlem olarak sert bir değişim geçiriyor. Ne var ki, Swarm adındaki yeni bir türün tüm insan kolonilerini kaçırmaya başlaması ile JD Fenix, Kait Diaz ve Del Walker bu tehdidi ortadan kaldırmak için yola çıkıyorlar.

Forza Motorsport 6 (16 Ağustos - 15 Eylül 2019) - Xbox One

2015 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Forza Motorsport 6, öncelikli olarak Xbox One için satışa sunulmuştu. Ertesi yıl Forza Motorsport 6: Apex adı altında PC için ücretsiz bir versiyonu yayınlanan oyun, yağmur ve gece yarışlarının serinin ilk oyunundan sonra geri dönüş yaptığı oyun olmuştu. Yetmiş saatlik oynanış sunan Stories of Motorsport adı altında bir hikaye modunun da bulunduğu Forza Motorsport 6, dört yüz elli kadar araba ve yedi tanesi yeni olmak üzere yirmi yedi kadar pist ile çıkışını gerçekleştirmişti.

Torchlight (1 - 15 Ağustos 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Runic Games tarafından geliştirilmiş olan Torchlight, 2009 yılının Ekim ayında Perfect World tarafından PC için satışa sunulmuştu. Daha sonradan Mac OS X, Xbox 360 ve Linux için de uyarlanan oyunun hikayesi, adını verdiği hayali Torchlight kasabasında geçiyor. Ember adı verilen ve herkese mutasyon geçirten gizemli bir mineral, madencilere ve maceracılara ek olarak yaratıkların da dikkatini çekince kasaba cehenneme dönüyor. Üç güçlü karakterden birini seçerek başlayacağınız senaryo boyunca, sorunun bir zindanın içindeki kaynağına son vermek için Syl isimli bir karakter ile sırt sırta veriyorsunuz.

Castlevania: Lords of Shadow (16 - 31 Ağustos 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

MercurySteam ve Kojima Productions ortak yapımı ve aynı zamanda da serinin sil baştan yapımı olan Castlevania: Lords of Shadow, Konami tarafından 2010 yılının Ekim ayında satışa sunulmuştu. Orta Çağ Güney Avrupa'sında geçen oyunun hikayesi Lords of Shadow'u bertaraf etmek ve eşini diriltmek amacındaki Gabriel Belmont karakterinin etrafında dönüyor.