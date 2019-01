Gears of War 4, Xbox Live Gold Üyelerine Bu Hafta Sonu Ücretsiz

Xbox Live Gold üyeleri için mükemmel bir haber paylaşıldı. Abonelik sahipleri Gears of War 4'ü bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Xbox Live Gold üyeleri için sunulan Gears of War 4'de oyunun bütün çoklu oyuncu modlarına erişilebilecek. Versus, Horde ve Escalation ismindeki co-op modları açık olacak. Gears of War 4'ü ücretsiz sürümünü indirmek için Xbox mağazasında bulunan Xbox Live Gold alanına giriş yapmanız yeterli.

Xbox Live Gold üyeleri için sunulan Gears of War 4 hafta sonu kampanyası 1 Ocak'ta başlayacak. Kampanya 3 Şubat Pazar günü saat 23:59'da sona erecek. Eğer Xbox One sahibiyseniz ve hafta sonu oynayacak oyun arıyorsanız; bu kampanyayı kaçırmamızı şiddetle tavsiye ediyorum.

Geliştiriciliği The Coalition'un yaptığı, dağıtıcılığını Microsoft'un üstlendiği Gears of War 4, 11 Ekim 2016'da PC ve Xbox One platformlarına çıkış yapmıştı. Aksiyon türündeki eğlenceli yapım oyunseverler tarafından oldukça beğenilmişti. Gears of War 4'de köylerine saldırı yapılan bir ekibin aksiyon dolu hikayesine tanık oluyoruz.