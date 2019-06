Gears of War Filmi, Seri ile Bağlantılı Olmayacak

Uzun zamandır herhangi bir sesi sedası çıkmayan Gears of War için beyaz perde uyarlaması yeniden gündeme geldi. Serinin deneyimli ismi Rod Fergusson, yaptığı açıklama ile beyaz perde uyarlamasının seriden bağımsız olacağını onayladı.

Gears of War beyaz perde uyarlamasından ilk olarak 2016 yılında haberdar olmuştuk. Universal tarafından hazırlıkların başlatıldığı ve senaryonun geçtiğimiz Kasım ayı itibarıyla F. Scott Frazier tarafından yazılmakta olduğu söylenmişti. Şimdilik beyaz perde uyarlamasının kadrosu hakkında herhangi bir açıklama yapılmış değil ama Dave Bautista Marcus Fenix rolünde olmayı düşüneceğini belirtmişti.

Yakın bir zaman önce IGN tarafından gerçekleştirilmiş olan röportaj sırasında konuşan Rod Ferguson, Gears of War beyaz perde uyarlamasının ana seriden tamamıyla bağımsız olacağını dile getirdi. "Bir filmin başarılı olabilmesi için öncelikle muazzam bir film olması ve ikinci olarak da bir Gears filmi olması lazım." yorumununda bulundu ve devam etti. "Temelde uzlaştığımız yol bir nevi buydu. 'Filmde alternatif gerçekçilik olmalı. Ne oyunun hikayesine bağlı olmalı ne de oyunun hikayesini etkilemeli.' dedik."

Söylenene göre uzlaşılan noktanın seriyi beyaz perdeye taşıyacak olan ekip için büyük bir avantajı olacak çünkü seriye bağlı kalmak yerine seriden ayrı hareket etmenin azami oranda yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olacağı düşünülüyor. Bu da kaliteli bir yapım ile karşılaşma olasılığımızı artıracak olabilir. Tabii ki beklenen kötü bir film ile karşılaşmamız olasılığı da yok değil.

Devasa hikayeler ile yola çıkan diğer markaların gidişatının nasıl olacağı ve dünyanın nasıl şekilleneceğinin anlatıldığı yedi yüz sayfa ile başa çıkmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Fergusson, kendilerinin sadece iki sayfalık bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bu iki sayfada ise notlar ve öneriler yazılıymış. "İnsanların yeni fikirlerinin olması ve olayları farklı bir şekilde ele almaları için özgür olmalarını istiyoruz."

Bakalım işin sonunda karşımıza nasıl bir Gears of War filmi çıkacak? Oyun dünyasından beyaz perdeye yapılan uyarlamaların her ne kadar bazı noktalarında örtüşmeler yaşansa da genel olarak beklentilerin fazlasıyla altında kalındığını sayısız kez görmüştük. Gears of War beyaz perde uyarlamasının bu zincire yeni bir halka mı ekleyeceğini, yoksa bir dönüm noktası mı olacağını oldukça merak ediyoruz. Gelişmeler için takipte olacağız.