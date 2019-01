Gears of War, Uncharted Serisinin Kontrol Sistemini Etkilemiş

Oyun dünyasında, geliştiricilerin mevcut bir oyun üzerinde çalışırken diğer geliştiricilerin oyunlarından esinlenmeleri gayet doğal bir durumdur. Bu zamana kadar bunun birçok örneğini görmüştük. Uncharted serisi de bunlardan bir tanesi oldu. Gears of War olmasaymış, çok farklı bir Uncharted: Drake's Fortune ile karşılaşacakmışız.

Naughty Dog tarafından PlayStation 3 ve PlayStation 4 için geliştirilmiş olan Uncharted serisi, ilk oyununun çıkışının ardından kısa sürede hem PlayStation platformunun en çok satan oyunları arasına, hem de oyun dünyasının klasikleri arasına girmişti. Serinin ilk oyunu olan Uncharted: Drake's Fortune, 2007 yılının Kasım ayında çıkmıştı. PlayStation 3 için geliştirilmiş olan oyun, Elena Fisher ve akıl hocası Victor Sullivan ikilisinin yardımıyla El Dorado şehrinin kayıp hazinesini arayan Nathan Drake ağabeyimizin maceralarını anlatıyordu. Oldukça büyük bir başarı toplayan bu oyundan sonra, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception ile yoluna devam etmiş ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ile Nathan ağabeyimiz, hazine peşinde koşma faslını kapatmıştı.

Bu süre zarfında, aksiyon filmlerine taş çıkartacak kalitedeki oynanış stili ile bizleri soluk soluğa bir maceraya ortak ederek, unutulmaz anlar yaşatmıştı. Peki bu oynanış stilini Gears of War oyununa borçlu olduğunu biliyor muydunuz?

Uncharted: Drake's Fortune için esasında klasik Tomb Raider oyunlarının sistemi düşünülmüş ama Gears of War oyununun 2006 yılındaki çıkışı, her şeyi değiştirmiş. Ars Technica eski Naughty Dog geliştiricisi Lucas Pope ile yakın zaman önce bir röportaj gerçekleştirmiş. Röportaj sırasında eski günleri tekrardan anımsayan Pope, "Uncharted 1 duyurulmuş ve sonrasında da Gears of War ortaya çıkmıştı. Ve Gears, modern üçün kişi aksiyonunu icat etmişti." yorumunda bulundu. Naughty Dog esasen çalışmaya ağırlıklı olarak Tomb Raider kontrol sistemi ile başlamış. Bildiğiniz gibi klasik Tomb Raider oyunlarında; Lara Croft, düşman gördüğü zaman otomatik olarak nişan alıyor. Bunun aynısı Uncharted: Drake's Fortune oyununda da kullanılacakmış. "Birden bire, Gears ortaya çıktı ve nasıl yapılacağını gösterdi. Böylece, çıkıştan altı ay önce her şeyi değiştirdik."

Bu arada, Gears of War serisinin de Resident Evil 4 oyununa borçlu olduğunu söylemek gerek. Geliştiriciler, ilk Gears of War oyununda kullandıkları omuz üstü üçüncü kişi bakış açısı için Resident Evil 4 oyunundan esinlenmişlerdi.