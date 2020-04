Gears Tactics, The Long Dark ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Hemen her Xbox One ve PC kullanıcısının olmazsa olmazları arasında yer alan Xbox Game Pass ve PC için Xbox Game Pass, aydan aya yeni oyunlar ile genişlemeye devam ediyor. Bu ayın başlarında yapılan duyuru ile Alvastia Chronicles, Football Manager 2020, Journey to the Savage Planet, Mistover ve Stranger Things 3: The Game aboneler ile buluşmuştu. Microsoft Xbox sayfası üzerinden The Long Dark, Gato Roboto, Deliver Us The Moon, Gears Tactics, Machinarium, HyperDot ve Levelhead oyunlarının da servise dahil olacaklarını duyurdu.

The Long Dark (16 Nisan 2020) - Xbox One

Kış mevsiminde doğayı keşfederken yaşanan bir jeomanyetik felaket sonrasında kendi başınızın çaresine bakmak durumunda olduğunuz bir oyun, The Long Dark. Enfeksiyonlu düşmanların olmadığı bir ortamda başta soğuk olmak üzere doğada karşılaşabileceğiniz tehditler olacak ve bir şekilde hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Gato Roboto (21 Nisan 2020) - Xbox One

Gato Roboto, 2B kayan ekranda oynanan bir macera oyunu. Zorlu yaratıklar ve engeller ve bilinmezlikler ile mücadele etmenizin gerekeceği yeraltı dünyasına ineceğiniz oyunda, düşen uzay geminizde mahsur kalmış olan kaptanınızı kurtarmaya çalışacaksınız.

Deliver Us The Moon (23 Nisan 2020) - Xbox One

Deliver Us The Moon oyununun hikayesi yakın bir gelecekte geçiyor. Dünyanın kaynaklarının tükenmesi sonrasında, insanlığın tek umudu yıldızlar olmuştur. Ülkeler enerji krizini çözmek üzere bir araya gelerek World Space Agency'yi (Dünya Uzay Teşkilatı) kurarlar. Çözüm ise dünyanın uydusunun doğal Helium-3 rezervlerinden geçmektedir. Ne var ki, ay ile iletişim herhangi bir uyarı olmaksızın kesilir ve enerji kaynağı da kaybolur. Bu olayın yıllar sonrasında, hükümetler tekrardan bir araya gelirler ve enerji desteğini yeniden sağlamak için yeni bir göreve çıkarlar.

HyperDot (30 Nisan 2020) - Xbox One

HyperDot, asgari seviyede aksiyon içeren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Amacınız ise her şeyden kaçmak olacak. Senaryo modundaki yüzden fazla bölümde düşmanlarınızdan kaçmanız gerekecek. Bunun yanı sıra, çok oyunculu modda arkadaşlarınıza karşı meydan okuyabilirsiniz. Oyunda ayrıca bölüm yaratmak da mümkün oluyor.

Levelhead

Levelhead, mekanizmalar ve makineler, maceraya yönelik araştırmalar veya dinlendirici müzik deneyimleri yaratabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bölüm düzenleyicisinin detaylı ve sezgisel sistemi sayesinde hayalinizde canlanan her türden bölümü yaratmanız mümkün olacak. Oyunun ayrıca aynı sistem üzerinden oynanan kooperatif desteğinin de bulunduğunu söyleyeyim.

Yukarıdaki oyunların tamam PC için Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecekken, PC kullanıcıları ekstradan Gears Tactics ve Machinarium oyunlarını da indirebilecekler.

Gears Tactics

Gears of War oyununun on iki yıl öncesini anlatan Gears Tactics, aşina olunan yoğun tempolu aksiyonun yerine sıra tabanlı strateji türü bir oyun oluyor. Yine Sera gezegeneninde geçen oyunda, yine Locust ile mücadele halinde olacaksınız. Hayatta kalmayı başaranların oluşturduğu bir ekipte Gabe Diaz rolünde olacak ve Locust ordusunun lideri Ukkon'u yakalamak ile yükümlü olacaksınız.

Machinarium

Eğer gelişmiş görsellik ve yoğun tempolu aksiyon oyunlarından sıkılmış ve bulmaca çözmeye çalışacağınız bir oyun arıyorsanız, Machinarium sizin için iyi bir alternatif olabilir. Josef isimli bir robotu yöneteceğiniz oyunda, Kara Şapka Kardeşliği çetesi tarafından kaçırılan kız arkadaşı Berta'yı kurtarmaya çalışacaksınız. Hedefinize giden yolda da birbirinden zorlu bulmacalar sizi bekliyor olacak.

Son olarak, bu ay Xbox Game Pass ve PC için Xbox Game Pass kütüphanelerinden toplamda on oyun daha kalkacak. Her iki taraftan ortak olarak kaldırılacak olan oyunlar The Banner Saga 2, Bomber Crew, Full Metal Furies, Ruiner, Silence: The Whispered World 2, Smoke and Sacrifice olacakken, Xbox One tarafından ekstradan Braid, Fallout 4, Metal Slug 3 ve Wolfenstein: The New Order oyunları ay sonuna kadar servisten ayrılacak.