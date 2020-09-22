Gears Tactics, Xbox Konsollarına Yeni İçerikler ile Gelecek

Gears Tactics, bu yılın son çeyreğinde Xbox One ve Xbox Series S / X için de satışa sunulacak. Geliştirici stüdyo, yeni detaylar paylaştı. Buna göre, Gears Tactics konsollara yeni içerikler ile gelecek.

Gears of War oyununun on iki yıl öncesini anlatan Gears Tactics, aşina olunan yoğun tempolu aksiyonun yerine sıra tabanlı strateji türü bir oyun oluyor. Yine Sera gezegeninde geçen oyunda, yine Locust ile mücadele halinde olacaksınız. Hayatta kalmayı başaranların oluşturduğu bir ekipte Gabe Diaz karakterinin rolünü üstlenecek ve Locust ordusunun lideri Ukkon'u yakalamanız gerekecek.

Bu yılın başlarında PC platformuna gelen Gears Tactics, 10 Kasım 2020 tarihinde Xbox One ve Xbox Series S / X konsolları için de satışa sunulacak. Bununla birlikte ilk günden Xbox Game Pass servisine de eklenecek. Diğer bir deyiş ile aktif aboneliği olan Xbox One ve Xbox Series S / X kullanıcıları, ek bir ücret ödemeden oyuna erişim sağlayabilecekler.

Gears Tactics Konsol İçerikleri Neler?

The Coalition tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, oyunun konsol versiyonları yeni içerikler ile gelecek. Bu içeriklerin başında, orijinal üçlemede de en büyük yardımcılarımızdan olan Jack bulunuyor. Kendisi bu defa sadece kapıları açmayacak, çatışmalar sırasında kullanabileceğiniz yirmiden fazla yeni komutlar da sunacak. Mesela düşman birimlerini kontrol edebilmek gibi bir avantajınız olacak.

Jack dışında yeni Deviant düşmanlarıyla da karşılaşacaksınız. Bu düşmanlar son derece akıllı olacakları gibi stratejilerinize de çok daha çabuk bir şekilde reaksiyon gösterebilecekler. Bertaraf ettiğinizde ise yüksek seviyeli teçhizat ödülleriniz olacak.

Geliştirici stüdyo tarafından bahsedilene göre Xbox One ve Xbox Series S / X versiyonları ile gelecek olan bu içerikler, konsollara özel olmayacakmış. Öyle ki, aynı gün yani 10 Kasım 2020 tarihinde PC versiyonu için yayınlanacak olan güncelleme ile bu içeriklere PC kullanıcıları da erişim sağlayabileceklermiş.

Son olarak, Gears Tactics, Xbox Series X konsolunda gerçek 4K çözünürlükte 60 FPS akıcılığında oynanacak. Ne var ki şimdilik Xbox Series S performansı hakkında herhangi bir detay verilmiş değil.